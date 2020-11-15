Сельское хозяйство 

Победители районного соревнования по итогам 2020 года

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На  уборке  урожая  зерновых и  зернобобовых  культур:

  Среди  сельскохозяйственных организаций:

ПСУ «Руденское» строительного коммунального унитарного предприятия «Минскметрострой» (директор — Игорь Александрович БОБЕРЕНКО), занявшее первое  место;

ОАО «Голоцк» (директор — Дмитрий Дмитриевич ЛЕНКОВЕЦ), занявшее второе  место;

СУП «Дукора‑Агро» (директор — Дмитрий Александрович ШИНКАРЕНКО), занявшее третье место.

Среди главных агрономов:

главный агроном СУП «Дукора‑Агро» Сергей Николаевич РАКУТЬКО, занявший первое  место.

Среди главных инженеров:

главный инженер ОАО «Племенной завод  «Индустрия»  Руслан Александрович КОРОЛЬКО, занявший первое место.

Среди экипажей зерноуборочных комбайнов:

экипаж зерноуборочного комбайна СУП «Дукора‑Агро», занявший первое место, в составе старшего комбайнера Павла Васильевича АБАКУНЧИКА и комбайнера Андрея Анатольевича МАКСИМЧИКА;

экипаж зерноуборочного комбайна ОАО  «Голоцк», занявший второе место, в составе старшего комбайнера Олега Васильевича МАРКОВА;

экипаж зерноуборочного комбайна ОАО «Голоцк», занявший третье место, в составе старшего комбайнера Александра Геннадиевича РАСОЛЬКО.

Среди звеньев операторов зерносушильных установок:

звено операторов ОАО «Голоцк» (старший оператор Александр Иванович ХАДЫКА), занявшее первое  место;

звено операторов  СУП «Дукора‑Агро» (старший оператор Егор Иванович ТРУХАН), занявшее второе  место;

звено операторов ОАО «Зазерка» (старший оператор Юрий Витальевич ЗВЕЗДИН), занявшее третье  место.

Среди водителей транспортных средств:

водитель ОАО  «Голоцк» Евгений Алексеевич КОВАЛЬЧУК, занявший первое место;

водитель ПСУ «Руденское» строительного коммунального унитарного предприятия «Минскметрострой» Павел Александрович БЕЗЫМЯННЫХ, занявший второе  место;

водитель ОАО «Агро-Оберег» Сергей Михайлович БЕЛЕВИЧ, занявший третье  место.

Среди молодежных экипажей зерноуборочных комбайнов:

старший комбайнер молодежного экипажа СХФ ОАО «Минский завод игристых вин» «Красный май»  Евгений Сергеевич ШЕРЕМЕТ.

На  осенне‑полевых  работах:

Среди сельскохозяйственных  организаций за достижение наилучших результатов на севе

озимых культур:

ОАО «Голоцк» (директор — Дмитрий Дмитриевич ЛЕНКОВЕЦ), занявшее первое место;

ПСУ «Руденское» строительного коммунального унитарного предприятия «Минскметрострой» (директор — Игорь Александрович БОБЕРЕНКО), занявшее второе место.

Среди механизаторов, занятых на вспашке почвы:

механизатор СУП  «Дукора-Агро» Юрий Иванович ШЛЫК, занявший первое место;

механизатор ОАО «Голоцк» Сергей Олегович НЕЖЕВЕЦ, занявший второе место;

механизатор ОАО «Агро‑Оберег» Владимир Петрович МИХАЛЕНЯ, занявший третье место.

Среди механизаторов, занятых на подготовке почвы:

механизатор ОАО «Зазерка» Владимир Иванович СИДОРОВИЧ, занявший  первое место;

механизатор ОАО  «Племенной завод «Индустрия» Виктор Иванович САВАСТЮК, занявший второе место.

Среди механизаторов, занятых на посеве:

механизатор ОАО «Голоцк» Виталий Петрович ГАРАВСКИЙ, занявший первое место;

механизатор СУП «Дукора-Агро» Сергей Адамович ДРИНЕВСКИЙ, занявший второе место;

механизатор ОАО  «Агросимвол» Павел Иванович ВОЛОСЕВИЧ, занявший третье место.

 

На  весенне-полевых  работах:

Среди механизаторов, занятых на вспашке почвы:

механизатор ОАО «Агро‑Оберег» Василий Владимирович БРАНДТ, занявший первое место;

механизатор СУП «Дукора-Агро» Юрий Иванович ШЛЫК, занявший второе место;

механизатор  ОАО «Племенной завод «Индустрия» Алексей Сергеевич СКИНДЕР, занявший третье место.

Среди механизаторов, занятых на подготовке почвы:

механизатор ОАО «Племенной завод «Индустрия» Виктор Иванович САВАСТЮК, занявший первое место;

механизатор РСДУП «Экспериментальная база «Зазерье» РУП  «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства» Сергей Владимирович КАРЕЛЫЙ, занявший второе место;

механизатор ОАО  «Голоцк» Сергей Олегович НЕЖЕВЕЦ, занявший третье место.

Среди механизаторов, занятых на посеве:

механизатор  ОАО «Племенной завод «Индустрия» Вячеслав Иванович ШУХОВ, занявший первое место;

механизатор ОАО «Пуховичский райагросервис» Александр Вячеславович СИНЯВСКИЙ, занявший второе место;

механизатор ОАО «Зазерка» Алексей Федорович ВЕРЕСКОВСКИЙ, занявший третье место.

Среди  механизаторов, занятых  на  внесении минеральных  удобрений:

механизатор ОАО  «Агро‑Оберег» Анатолий Федорович САВИЧ, занявший первое место;

механизатор СУП «Дукора-Агро» Дмитрий Николаевич ХОЗЯНИН, занявший второе место;

механизатор ОАО «Племенной завод «Индустрия» Владимир Петрович ЧЕПИКОВ, занявший третье место.

Среди механизаторов, занятых на уходе за посевами:

механизатор ПСУ «Руденское» строительного коммунального унитарного предприятия «Минскметрострой» Арнес Янесович БЕЛЕЗЯК, занявший первое место;

механизатор ОАО «Зазерка» Андрей Владимирович КУСЛИЙ, занявший второе место;

механизатор ОАО «Голоцк» Александр Геннадиевич РАСОЛЬКО, занявший третье место.

 

На  производстве  кормов:

Среди комбайнеров кормоуборочных комбайнов:

комбайнер ОАО «Агро-Оберег» Федор Александрович  ХАДЫКО, занявший первое место;

комбайнер ОАО «Зазерка» Ион Васильевич ПАНФИЛ, занявший второе место;

комбайнер ОАО «Голоцк» Олег Васильевич МАРКОВ, занявший третье место.

Среди  механизаторов, осуществлявших кошение  трав:

механизатор ОАО «Племенной завод «Индустрия» Виктор Иванович САВАСТЮК, занявший первое место;

механизатор ОАО «Голоцк» Виталий Петрович ГАРАВСКИЙ, занявший второе место;

механизатор ОАО «Агро-Оберег» Николай Николаевич ЛЕПЁШКО, занявший третье место.

Среди водителей, осуществлявших перевозку кормов:

водитель ОАО  «Голоцк» Николай Васильевич КАРНАЦКИЙ, занявший первое место;

водитель ОАО «Агро-Оберег» Юрий Иванович ЕСИМЧИК, занявший второе место;

водитель ОАО  «Зазерка» Михаил Васильевич НАВИЦКИЙ, занявший третье место.

Среди  механизаторов, занятых  на  прессовании сена  и  соломы:

механизатор СУП «Дукора-Агро» Максим Сергеевич МАТВЕЕНКО, занявший первое место;

механизатор ОАО  «Пуховичский райагросервис» Александр Владимирович КУНЦЕВИЧ, занявший второе место;

механизатор ОАО «Племенной завод «Индустрия» Юрий Аркадьевич КЛЕВКО, занявший третье место.

 

В  животноводстве:

Среди операторов машинного доения:

оператор машинного доения ОАО «Агро-Оберег» Марина Васильевна ГРАБЛЮК, занявшая первое место;

оператор машинного доения ОАО «Зазерка»  Марина Михайловна ПРОКОПОВИЧ, занявшая второе место;

оператор машинного доения ОАО  «Агро-Оберег» Вера Ивановна ХИЛЬКО, занявшая третье место.

Среди операторов  по выращиванию телят до 6-месячного возраста:

оператор по выращиванию телят ОАО «Голоцк» Михаил Васильевич ХОЗЯНИН, занявший первое место;

оператор по выращиванию телят ОАО «Голоцк» Любовь Евгеньевна ЛЕШКОВИЧ, занявшая второе место;

оператор по выращиванию телят ОАО «Агро-Оберег» Павел Михайлович ЛИТВИН, занявший третье место.

Среди операторов по выращиванию молодняка старше 6‑месячного возраста:

оператор по выращиванию молодняка СПФ  «Дричин» ОАО   «Минский молочный завод № 1» Дмитрий Владимирович АБАКУНЧИК, занявший первое место;

оператор по выращиванию молодняка ОАО «Агро-Оберег» Виталий Николаевич БАРАНОВ, занявший второе место.

Среди операторов по откорму свиней:

оператор по откорму свиней ООО «Ананичи» Светлана Ивановна МОЛОДЕЦКАЯ, занявшая первое место.

Среди операторов по искусственному осеменению основного стада крупного рогатого скота:

оператор по искусственному осеменению ОАО «Агро‑Оберег» Наталья Ильинична УСОВА, занявшая первое место;

оператор по искусственному осеменению СХФ ОАО «Минский завод игристых вин» «Красный май» Лина Анатольевна НАДЕЖКИНА, занявшая второе место.

 

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