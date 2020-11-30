Победительницей детского «Евровидения—2020» стала Valentina из Франции. Беларусь на пятом месте

В финале детского «Евровидения — 2020», который состоялся в воскресенье, 29 ноября, по результатам зрительского голосования и по оценкам жюри победу одержала певица Valentina. Представительница Франции набрала 200 баллов. Исполнительница получит главный приз — хрустальный микрофон, сообщается на официальном сайте конкурса.

По результатам голосования 11-летняя исполнительница выступила под 12-м номером, исполнив песню «J’imagine» («Я представлю себе»), и набрала победные 200 баллов по результатам голосования жюри и зрителей.

Второе место со 152 баллами завоевала участница из Казахстана Каракат Башанова с песней «Forever» («Навсегда») и стала серебряным призером песенного конкурса. На третьем месте среди 12 участников, которые соревновались за победу, оказалась участница из Испании Solea с результатом 133 балла.

Третье место досталось Солеа из Испании с композицией «Palante» («Двигайся»). У юной певицы — 133 балла.

Беларусь на конкурсе представила 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева с песней «Пришельцы». У белоруски – 130 баллов и пятое место.

Напомним, 18-й детский песенный форум прошел в прямом эфире из Варшавы — впервые в истории в дистанционном формате.

Источник: Млын.бай