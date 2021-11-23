Почему «Агро-Оберег» делает ставку на молодежь?

Три хозяйства Пуховичского района ранее были объединены в одно. Сегодня КСУП «Агро-Оберег» развивается динамично и стабильно. Здесь выбрали свой путь – сделали ставку на молодежь.

Ноу-хау – в подсолнухах

– Молоко на первом месте по деньгам, оно приносит нам 60% средств от общей выручки, –говорит директор Петр Козак. – Всего у нас пять молочнотоварных ферм. Две покрупнее, на 500 голов дойного стада, и три поменьше. В советские времена небольшие колхозы имели фермы по паре сотен голов дойного стада, и их некое подобие сохранилось до наших дней.

Общее поголовье КРС – 5100, дойное стадо – 1410. Средний удой за 10 месяцев составил 6300 кг. И это далеко не предельный показатель. В хозяйстве поставлена задача выйти на 8 тыс. кг в год. Для этого необходимо активнее работать с витаминно-минеральными добавками, тщательно следить за здоровьем животных и улучшать кормовую базу. Именно с этой целью в прошлом году был апробирован посев подсолнечника на корма. В нынешнем году опыт повторили.

– Хотим отработать эту систему, но пока не можем утверждать об эффективности нововведения. Покормим животных из траншеи, в которую заложили подсолнух, тогда будет видно, – говорит директор. – Кстати, это не наше изобретение, хозяйства Гродненщины используют такую технологию кормления и получают надои по 10 тысяч килограммов от коровы.

Но и КСУП «Агро-Оберег» по молоку в нынешнем сезоне сработало с прибавкой – 3% к прошлому году. Поинтересовался: развивая молочную отрасль, не планируют ли строить новые фермы?

– Идея построить большой МТК уже витает в воздухе, но для этого необходимы соответствующие средства. Пока ведется модернизация имеющихся объектов, – отвечает Петр Васильевич. – По сути, мы уже подошли к завершению этого процесса – забетонировали выгулы, сделали ремонт… То есть, привели помещения в нормальный технологический вид.

Смотри в оба!

Увеличивается в агропредприятии и откормочное поголовье, но, опять же, вплотную столкнулись с необходимостью строительства новых помещений. В этом сезоне и в конце прошлого года ввели в эксплуатацию три новых профилактория для телят по 110 голов каждый, и все новорожденные питомцы уже находятся в отличных условиях: индивидуальные боксы и т. д. Сейчас запустили программу по выращиванию телят от двух до шести месяцев.

– Основная задача, над которой сейчас работаем, – сокращение выбытия животных, – замечает Петр Козак. – Проще говоря, продление продуктивной жизни коровы, увеличение периода лактации и объемов молока. Но чем выше надой, тем сложнее задача. И здесь тоже очень пригодится опыт передовых хозяйств, лучших аграриев страны.

Мы возвращаемся к разговору о кормах. В этом году хоть и с небольшим опозданием, но программу по их заготовке хозяйство выполнило полностью. Правда, в отличие от прошлого года, нет переходного фонда.

Мясное направление обеспечивает агропредприятию около 15% средств от общей выручки. Бычков сдают в живом весе на мясокомбинаты Минска и Слуцка.

За комбайном не заржавеет

Машинный парк в «Агро-Обереге» насчитывает 35 тракторов разных марок, (из которых 7 энергонасыщенных), 9 зерноуборочных комбайнов. Это немного, считает директор. В прошлом году купили три новых комбайна, и они тоже априори не будут простаивать в сезон без работы.

Но технику приобрести легче, чем привлечь в хозяйство людей. Штатная численность работников агропредприятия – около 200 человек. Из них 40% – молодые специалисты.

– Нам очень нужна квалифицированная, добросовестная молодежь, – говорит Петр Козак. – Несколько лет назад я даже ездил в аграрный колледж и уговорил трех девушек приехать к нам на работу.

Они согласились и, отбыв положенный срок, вернулись назад. Но Петр Васильевич не теряет надежды: уже сегодня средняя зарплата в хозяйстве – 1300 рублей, а у производственников – 1,5 тысячи. Есть чем привлечь. Чтобы еще больше мотивировать парней и девушек, в «Агро-Обереге» начали активно заниматься возведением жилья и ремонтом квартир. В следующем году планируется строительство 8-квартирного дома.

– Наш молодой специалист главный агроном Максим Шабан в этом году добился урожайности свеклы 515 ц/га, – в голосе Петра Васильевича звучит гордость. – Производитель работ Валерия Бабенко, главный зоотехник Наталья Таранченко, главный бухгалтер Марина Шайкова – все они надежная опора и будущее нашего хозяйства.

Какой из нашего разговора с директором напрашивается вывод? Можно не сомневаться, что будущее, которое создают молодые специалисты Петра Козака, в скором времени станет ориентиром и для других хозяйств.

КСУП «Агро-Оберег»

222845 Минская область, Пуховичский район, д. Дудичи, ул. Центральная, 1

Тел.: +375 (1713) 30-7-68

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Андрей Мякиш

Источник: МЛЫН.BY