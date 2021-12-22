О существовании автономных пожарных извещателей сегодня знает каждый. Необходимость их установки уже давно не вызывает сомнений, однако, многие люди пока не очень четко понимают важность данного прибора и то, что именно он может вовремя оповестить об опасности и дать возможность спасения людей и имущества от пожара. Чтобы обезопасить себя и своих близких, предлагаем Вам задуматься об установке в своем жилье автономного пожарного извещателя.

Почему автономный пожарный извещатель нужен в каждом доме? Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, задумайтесь: хотели бы Вы вовремя узнать о начинающемся пожаре в своей квартире или доме? А есть ли шанс обнаружить пожар в доме ночью, когда человек спит и не чувствует запаха дыма? Казалось бы, ответ очевиден. Да и в народе не зря издревле говорят: «Вор пройдет — стены оставит, огонь пройдет — все заберет и пепелище оставит».

Но, в то же время, большинство людей пребывают в уверенности, что пожар может случиться где угодно, но только не у них, многие говорят, что мы не пьем и не курим, поэтому пожарный извещатель нам не нужен. А ведь пожары случаются не только по этой причине. Короткое замыкание электропроводки, не отремонтированная вовремя печь, забытый утюг или готовящаяся пища на оставленной без присмотра плите, детская шалость с огнем — вот далеко не полный перечень причин пожаров, которые постоянно фигурируют в сводках МЧС.

АПИ чувствителен даже к незначительному задымлению в помещении, что способствует быстрому обнаружению возгорания на ранней стадии его развития. При появлении дыма он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека.

Называется прибор автономным, поскольку его конструкция выполнена таким образом, что для работы ему не требуется подключение к электрической цепи и подсоединение к пульту управления. Внутри пластикового корпуса расположен источник питания — батарейка и компоненты, необходимые для обнаружения пожара и непосредственного оповещения о нем.

Установка извещателя не требует специальных знаний и навыков. В комплекте к нему прилагается подробная инструкция, содержащая всю необходимую информацию о монтаже, устройстве и правилах эксплуатации. Прибор совершенно не портит интерьера, его крепежная площадка закрепляется на потолке при помощи шурупов, а уже в него устанавливается сам автономный пожарный извещатель поворачиванием по часовой стрелке до упора. Для демонтажа достаточно повернуть устройство против часовой стрелки.

АПИ рекомендуется устанавливать в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери – там, где обеспечен постоянный воздухообмен.

Мигающий сигнал светодиода красного цвета, расположенного на корпусе АПИ, свидетельствует о его исправности и нахождении в дежурном режиме работы. При обнаружении задымления АПИ подает прерывистый звуковой сигнал с постоянным свечением светодиода красного цвета. Для прекращения подачи звукового сигнала извещателя нужно устранить источник задымления и проветрить помещение.

Работает извещатель от 1 батарейки типа «Крона». Рекомендуется раз в год очищать пожарный извещатель от пыли с помощью пылесоса и каждый месяц проверять его работоспособность путем нажатия на тестовую кнопку.

Чтобы защитить себя и своих близких от пожаров, принимайте заранее меры по повышению уровня пожарной безопасности Ваших домовладений. И помните, что одной из эффективных мер является установка автономных пожарных извещателей!