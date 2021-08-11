Почему нельзя подбирать сбитых на дороге животных?

Если вы обнаружили пострадавшее в дорожно-транспортном происшествии дикое животное, знайте – подбирать его нельзя. Согласно Правилам охоты и ведения охотничьего хозяйства, при обнаружении раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещается самовольно добывать их, разделывать или перемещать (транспортировать) их туши или части туш, использовать продукцию (мясо, шкуру, рога и другое). В случае обнаружения раненого, травмированного, больного или погибшего охотничьего животного нормируемого вида (зубр, кабан, косуля, лось, лань, олень, муфлон, бобр, выдра, тетерев, глухарь) либо дикого животного, относящегося к виду, включённому в Красную книгу Республики Беларусь, лицо, обнаружившее такое животное, должно по возможности сообщить об этом пользователю охотничьих угодий или в оперативно – дежурную службу территориального органа внутренних дел, которые обязаны передать данное сообщение должностному лицу пользователя охотничьих угодий или местного исполнительного и распорядительного органа. Эти специалисты примут необходимые меры для решения проблемы.

Незаконные разделка и перемещение (транспортировка) диких животных и их частей чреваты крупным штрафом, а в некоторых случаях и привлечением к уголовной ответственности – например, если подобрали или разделали копытное животное. Такие строгие санкции ввели в первую очередь для того, чтобы наказать браконьеров, которые при задержании объясняли, что нашли тушу или мясо в угодьях и не причастны к добыче зверя.

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-017-300-00-79, МТС 8-033-333-60-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.