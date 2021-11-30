Почему стоит быть внимательным при подписке на телеграм-каналы?

В современном мире окупаемость интернет-ресурсов зависит от количества подписчиков и просмотров. Поэтому, если канал признан экстремистским – подписка на него равна содействию экстремизму.

Время пришло

Информация о том, что участникам экстремистских телеграм-каналов и чатов будет грозить уголовная ответственность, вызвала немалый резонанс в интернет-пространстве. Не желая терять заработок, администраторы деструктивных сообществ начали публиковать многочисленные посты с призывами не отписываться от их ресурсов, мол, всех не накажут. Ошибочная точка зрения. За разжигание вражды, ненависти и призывы нарушения закона всем придется ответить. Время пришло.

Внесены изменения в Закон «О противодействии экстремизму». Его положения послужили основой для очередного нормативно правового акта – постановления Совета Министров №575. Документ регламентирует порядок признания групп граждан экстремистскими формированиями. Речь идет о размещении материалов соответствующего характера в интернете и других действиях, которые угрожают национальной безопасности.

О нюансах

В эфире телеканала СТВ начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси Вячеслав Орловский рассказал о нюансах постановления.

Если Telegram-каналы, Telegram-чаты признаны экстремистскими формированиями, они вместе с аудиторией могут попасть под уголовную ответственность. Только с момента признания экстремистским формированием начинаются вопросы уголовного преследования.

Уголовная ответственность – не единственное последствие для участников экстремистских формирований. Законом о противодействии экстремизму предусмотрен 5-летний запрет для таких граждан после отбытия наказаний – на занятия педагогической деятельностью, на государственную службу, на военную службу, на возможность иметь огнестрельное оружие, на работу с различными веществами наркотического, взрывчатого характера. Эти граждане будут подлежать особому финансовому контролю (с республиканским списком экстремистских материалов можно ознакомиться по ссылке: http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/).

«…Безусловно, никаких претензий быть не может к людям, которые знакомятся с различной информацией, но при условии, если они никоим образом не участвуют в развитии этих экстремистских информационных ресурсов – отметил Вячеслав Орловский. – У нас современная аппаратура, современное программное обеспечение, у нас подготовлены специалисты, отработана методика для деанонимизации таких лиц и документирования их деятельности. Современные компьютерные программы позволяют это сделать. Людей, которые по каким-либо мотивам оказались вовлеченными в протестную среду, зачастую даже не поддерживая ее, нужно убеждать в том, что не надо верить этим пропагандистам из Польши, Литвы, других негативно настроенных стран. А тех, которые ведут активную подрывную деятельность против нашего государства, они все уже нам известны, нужно привлекать к ответственности».

Свой цифровой след

Каждый интернет-ресурс имеет только свой индивидуальный цифровой след, который нельзя изменить сменой электронного адреса или имени чата, следовательно, каждый пользователь оставляет следы в интернет-пространстве. Даже полное удаление аккаунта не позволит бывшему подписчику «исчезнуть», т.к. документирование протестной деятельности началось не сегодня или вчера. Работа в этом направлении велась долгие месяцы.

Жаль, что некоторые люди, поверив призывам и обещаниям «заграничных революционеров», ломают себе жизни. Вот некоторые из них.

Студенты во все времена были расходным материалом любой революции. Например, живым щитом для организаторов уличных беспорядков стала минчанка Злата Янукович, студентка 3 курса химфака БГУ. Как и большинство молодых людей, ее убедили, что закон она не нарушает. Исключительно во благо должна блокировать дороги, создавать опасную для себя и других ситуацию, а также позировать создателям нужной картинки 10 августа 2020-го в Минске. Теперь за поступки наступает ответственность, статья 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

32-летний белорус более 10 лет проживает во Франции. Видимо, захотелось этому «революционеру» острых ощущений. Иначе, как объяснить, что он являлся главным активистом в экстремистских чатах так называемого «Супраціва». Более 3 000 сообщений задокументированы под его авторством: призывал взрывать, сжигать, публиковал инструкции по изготовлению гранат. Наверняка, был уверен, что надежно спрятан за ником. Ошибся. Теперь ожидает визита полиции по месту своего трудоустройства. А сколько подписчиков из Беларуси, начитавшись таких призывов из-за рубежа, пошли на необдуманный шаг и были задержаны, сломав себе жизнь?

Стоит задуматься

Действительно, стоит десять раз подумать, прежде, чем становиться подписчиком определенных телеграм-каналов, высказываться в чатах, делать репост информации. Несдержанность в сети обернется уголовным делом. И это неизбежно.

Республиканская экспертная комиссия по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма отслеживает информационные продукты на разных носителях – печатных, электронных и сетевых. Мониторинг идет постоянно и системно – не только членами комиссии, но и другими компетентными органами. Поэтому, прямо сейчас задайте себе.