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Почему Сутинская охотдача среди местных охотников именовалась пустыней?

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Сутинская охотдача  явно уступала многим другим охотугодьям района по численности диких животных, что было видно по наличию их следов и зачастую безрезультативным охотам. Руководство охотхозяйства меняло егерей, но поголовье охотничьих видов животных в этой охотдаче оставалось недостаточным для проведения охоты на них без ущерба процессу восстановления популяции. С приходом  на егерскую работу молодого охотника  из Тальки Степана Юрчика за неполные пять лет ситуация заметно изменилась.

— Требовалось изменить отношение ряда местных охотников к охоте с точки зрения соблюдения законности и  участия в деле восстановления популяции охотничьих видов животных, — отмечает  Степан.

В первое время новый егерь ощущал недовольство некоторых охотников по поводу его принципиальности и пристального контроля за их посещением охотугодий. Но он оставался непреклонным, и порядок при проведении охот восстановился.

Постепенно восстановился и местный охотколлектив, который был уже малочисленным. С избранием Степана Юрчика председателем численность охотколлектива возросла до 50 человек.

— Как говорится, подтянул знакомых охотников из других охотколлективов района и Минска, и стал ощущать их существенную помощь в выполнении биотехнических работ и охране охотугодий от браконьерства, — признался Степан.

И сегодня  в Сутинской охотдаче насчитывается уже порядка 40 солонцов, посещать которые особенно любят лоси, косули и олени. Разработано 4 участка общей площадью 3 гектара, на которых с целью подкормки диких животных посеян озимый рапс. Построены кормушки, заготовлено сено для оленей… А для самих охотников и любителей отдыхать на лоне природы созданы остановочные пункты, где можно безопасно разжечь костер и большой компанией комфортно расположиться под крышей. В этом году появился уже четвертый такой остановочный пункт на лесной дороге.

— Регулярно объезжаем охот-угодья с целью охраны от браконьерства. В темное время суток используем тепловизор. Установлены и фотоловушки. Любители незаконной охоты знают это и боятся своевольничать в лесу, — отмечает егерь.

Результат не заставил долго ждать. Поголовье диких обитателей сутинских лесов заметно увеличилось. Многие места, на которых установлены солонцы, выбиты копытами лосей, оленей и косуль до состояния асфальта. Многочисленные следы зверей видны и на подкормочных полях.

Повышается и результативность охоты. В октябре в Сутинской охотдаче закрыто уже 7 лицензий на добычу лося и 17 — на косулю. И лимит  их добычи  еще не исчерпан.

Возросшее желание охотников приезжать сюда на охоту и отразилось в показателях доходности охотдачи. За 10 месяцев текущего года доходы от охотничье-хозяйственной деятельности по Сутинской охотдаче составили более 17 тысяч рублей, что является самым высоким показателем среди других охотдач района.

 

Андрей МАЗАНИК.

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