Почему  зарастает  река Титовка

Наших читателей снова волнует состояние реки Титовка в черте города. Она зарастает, и люди интересуются, будут ли предприняты меры по ее очистке.

На тему, почему зарастает Титовка, мы беседовали с главным специалистом Пуховичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Анатолием Щербинским.

— Наша река протекает по равнинной местности,— начал с азов Анатолий Васильевич. — От истока и примерно до деревни Загай ее русло выпрямлено и превращено в канал: его когда-то построили для того, чтобы исключить затопление сельхозугодий. В силу этих причин течение в реке медленное. Протекает она по торфяникам, поэтому на дне чередуются торф и песок. По этой причине вода в ней часто бывает темная. Питается Титовка за счет дождевых и талых вод. Глубина небольшая. Вся эта информация нужна для того, чтобы понять, почему река зарастает.

Мы видим, как меняется климат. В нашем регионе в последнее время выпадает не так уж много осадков. Например, этой зимой совсем не было снега. И дожди, которые могут зарядить на несколько дней к ряду, в последние годы редкость. Поэтому Титовка становится все более мелководной. А, значит, вода лучше прогревается. На ее дне накапливается органика: торф с донных отложений, остатки водных растений, все то, что приносит дождевая и талая вода с полей. И все это создает условия для роста и размножения водных растений.

И, наоборот: явлений, которые способствовали бы очищению реки, наблюдается все меньше. Сложно вспомнить, когда на Титовке в последний раз случались разливы, во время которых вода выносит в пойму донные отложения, а, значит, лишает водную растительность питательной среды. Очищают дно и водовороты, которые нередко образуются в изгибах реки, а Титовка, как уже было сказано, на большом участке своего течения прямая. Ее медленное течение также не может сдвинуть донные отложения. Река себя не очищает, а, наоборот, накапливает органику, которая формирует питательную среду для растений. Думаю, эта информация объясняет, что происходит с Титовкой.

В предыдущие годы уже предпринимались разные варианты очистки реки в черте города. В районе пляжа водные растения скашивали. Дно очищали с применением экскаватора. Минувшим летом запустили в реку белого амура — рыбу, которая в зарастающих водоемах выступает в роли биомелиоратора. Но изменить ситуацию пока не получается.

Анатолий Васильевич рассказал, что обсуждались и более масштабные проекты. Например, речь шла о том, чтобы в городской черте поднять уровень воды, обустроив несколько каскадов наподобие того, что остался на месте, где некогда стояла водяная мельница. Однако все осталось на уровне идеи, так как тяжело просчитать, как скажется такое вмешательство в природу. Есть предположение, что при таком решении могут подтапливаться участки расположенных вдоль реки домовладений со стороны микрорайона Криница, или сузится русло в районе устья.

Есть еще один вариант на время исправить ситуацию: очистить все русло реки, а это 33 километра. Но у него большое количество минусов. И это не только огромные средства, которые нужно затратить. Такие работы однозначно нанесут вред и речным обитателям, и береговой растительности. И это, повторюсь, чтобы только на время очистить русло.

Над проблемой продолжают думать специалисты, взвешивая все «за» и «против». Но лично мне очень понравились слова, которые сказал в конце беседы Анатолий Васильевич: «Люди ради своего комфорта постоянно требуют жертв от природы. А стоило бы и нам чем-то пожертвовать для ее сохранения».

Наталья ВАСИЛЬЕВА.