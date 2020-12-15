Под Марьиной Горкой на трассе М-5 произошла массовая авария

Массовое столкновение автомобилей произошло на 49-м километре трассы М-5 Минск-Гомель вечером 13 декабря.

— На одном участке дороги за короткий промежуток времени произошло 5 ДТП, в которых участвовали 13 автомобилей, — пояснил старший инспектор ДПС ОГАИ Пуховичского РОВД Вадим Иванченко, который работал на месте происшествия. — По причине гололеда водители не справлялись с управлением, допускали заносы автомобилей, из-за чего происходили столкновения. В ДТП ни водители, ни пассажиры серьезно не пострадали.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.

Фото: МВД