Под Марьиной Горкой проходит учение с расчетами беспилотных авиакомплексов

Под Марьиной Горкой проходит летное тактическое учение с расчетами беспилотных авиационных комплексов отряда беспилотных летательных комплексов (БАК). Об этом БелТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учения разведчики совершили многокилометровый марш к месту выполнения задач. В районе ведения разведки операторами БАК были обнаружены замаскированные объекты противника.

Задачу расчетам усложняли ложные цели, которые необходимо было отличить от настоящих. На учении военнослужащие использовали БАК «Москит».

Фото «ВАЯР».