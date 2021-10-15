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Под Марьиной Горкой проходит учение с расчетами беспилотных авиакомплексов

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Под Марьиной Горкой проходит летное тактическое учение с расчетами беспилотных авиационных комплексов отряда беспилотных летательных комплексов (БАК). Об этом БелТА сообщили в Министерстве обороны.

В ходе учения разведчики совершили многокилометровый марш к месту выполнения задач. В районе ведения разведки операторами БАК были обнаружены замаскированные объекты противника.

Задачу расчетам усложняли ложные цели, которые необходимо было отличить от настоящих. На учении военнослужащие использовали БАК «Москит».

Фото «ВАЯР».

 

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