Под Марьиной Горкой водитель фуры врезался в МАЗ

Без прав и шлема

Сотрудники милиции задержали нетрезвого мотоциклиста в поселке Правдинский Пуховичского района, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Происшествие произошло 13 февраля. Внимание участковых инспекторов привлек мотоцикл ИЖ, которым управлял водитель без мотошлема. Когда мужчина остановился, милиционеры его задержали и передали сотрудникам ГАИ.

Выяснилось, что мотоциклом управлял 41-летний местный житель. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, поэтому его отвезли на освидетельствование, которое показало 1,9 промилле алкоголя. Также было установлено, что мотоциклист никогда не получал водительское удостоверение, а транспортное средство эксплуатировалось без страховки и техосмотра.

На нарушителя инспекторы составили четыре административных протокола, а мотоцикл поместили на штрафстоянку.

Уснул за рулем

Водитель фуры МАН, 36-летний житель Молодечно, 17 февраля в Марьиной Горке обратился в больницу с травмой головы после того, как накануне на своем автопоезде, уснув за рулем, врезался в припаркованный МАЗ.

Представитель отделения агитации и пропаганды управления Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова рассказала:

— Водитель на второй день после ДТП понял, что без медицинской помощи не обойтись. Он госпитализирован в Марьиной Горке днем 17 февраля. А дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, утром 16 февраля, на 67-м километре автотрассы М5 Минск — Гомель, в границах Пуховичского района. В этот день молодечненец, управляя автопоездом МАН, ехал со стороны Минска в направлении Бобруйска. Около 06:30 водитель фуры из-за утомленного состояния уснул за рулем и врезался в грузовик МАЗ под управлением жителя города Осиповичи, который из-за неисправности своей машины остановился на обочине, включив аварийную сигнализацию и выставив знак аварийной остановки.

По словам Елены Соколовой, в результате наезда МАНа на МАЗ, водитель фуры получил травму головы и рану языка. В этот же день пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, но назавтра он почувствовал себя хуже, и теперь мужчину госпитализировали.

По информации сайта МЛЫН.BY