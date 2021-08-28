Под видом самогона в регионе реализуется технический спирт

В целях усиления профилактического воздействия в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, Пуховичским РОВД и иными заинтересованными ведомствами с 24 по 28 августа на территории района проводится комплекс дополнительных мероприятий по профилактике пьянства.

В рамках проводимых мероприятий особое внимание уделяется повышению эффективности взаимодействия органов внутренних дел с советами общественных пунктов охраны правопорядка, на заседаниях которых рассматриваются лица, злоупотребляющие алкоголем.

Усилены меры по выявлению лиц, вовлеченных в незаконный оборот алкогольных напитков, особенно в сельской местности.

В текущем году в столичном регионе выявлено уже 368 правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольных напитков со стороны физических лиц, данный показатель является наибольшим по республике.

В определенной степени спросу на самогон способствует сложившееся среди населения мнение о том, что кустарно изготовленный алкоголь качественный и является «элементом народной культуры, атрибутом праздничного стола белоруса».

Вместе с тем, в настоящее время изготовители и продавцы алкоголя под видом напитка домашнего производства продают разведенный технический спирт, употребление которого создает прямую угрозу жизни и здоровью людей. Имеющийся негативный тренд подтверждается увеличением в текущем году количества передозировок таким этанолом.

Выявлению и привлечению к ответственности граждан, спаивающих своих соседей и односельчан, участковыми инспекторами милиции уделяется первоочередное внимание.

На почве употребления алкоголя происходит немало преступлений. В Пуховичском районе недавно был случай, когда гражданка П. в состоянии алкогольного опьянения причинила телесные повреждения своему сожителю, вследствие чего последний остался инвалидом. На утро после совершения преступления гражданка П. ничего не помнила. Причина всему — чрезмерное употребление спиртных напитков. Алкоголь обладает токсическим и психоактивным (наркотическим) действием. Последствия потребления алкоголя зависят от индивидуальных особенностей употребляющего его человека (возраст, пол, наличие заболеваний, другие особенности) и концентрации («градуса»).

Раннее выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем, страдающих алкогольной зависимостью, проведение с ними комплексной профилактической работы является одним из приоритетных направлений деятельности государственных и иных организаций.

С каждым лицом, злоупотребляющим алкоголем, профилактическая работа должна проводиться индивидуально, при этом должно учитываться не только влияние медицинских факторов, но и иных, в том числе социальных, а также такое явление, как созависимость. Люди, имеющие созависимость, должны вовлекаться в проведение профилактической работы.

Наркологическая помощь может быть оказана анонимно. Порядок и условия ее оказания можно узнать в наркологическом кабинете поликлиники по месту жительства. Кроме того, в учреждении здравоохранения «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология» (г. Минск, ул. П. Бровки) имеется реабилитационное наркологическое отделение, где реализуется программа реабилитации «Исток». Жители Минской области имеют возможность пройти стационарный курс реабилитации бесплатно (по направлению районного врача-психиатра-нарколога).

Елена РАЗУМНАЯ,

старший инспектор ООПП Пуховичского РОВД.