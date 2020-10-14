Подарки от сына для любимой мамы

Цветок, сплетенный из бисера, — украшение салона машины Натальи Черненко. Необычный сувенир уже оценили все знакомые. «Откуда такая красота?» — спрашивают все. Этот подарок для мамы своими руками сделал ее самый любимый мужчина — сын Владислав.

— Сынок постоянно радует приятными сюрпризами. Он часто встречает меня с цветком в руках и говорит: «Мама, это для тебя!», — рассказывает Наталья. — Все его рисунки и поделки я бережно храню.

Наталья говорит, что рождение ребенка — самое важное событие в ее судьбе. С этого момента началась другая жизнь, наполненная хлопотами и заботами, но, вместе с тем, и бесконечной любовью. В конце октября Владиславу исполнится восемь лет. Наталья признается, что не заметила, как быстро пролетело время, и как повзрослел ее сын.

— Приятно замечать, что у сына появился интерес к новым знаниям, навыкам, — продолжает собеседница. — Но его настоящая страсть — это спорт. Два года он занимался боевым искусством нят-нам. Сейчас увлекается футболом. Эти хобби дают ему дополнительный стимул. Влад знает: когда сделает все уроки, пойдет на секцию или будет гулять на улице.

Наталья старается с детства приучить сына к распорядку дня и определенным правилам. Наверное, свой отпечаток накладывает профессия. Мама Влада — военнослужащая в/ч 89417, старшая медицинская сестра хирургического отделения. Признается, что может разговаривать с ребенком достаточно строго, но при этом не повышает на него голос.

Наталья часто слышит от других мам, что у нее «золотой» ребенок. Безусловно, это наивысшая похвала.

— Дети во многом копируют нас, — считает Наталья. — Девочки больше ориентируются на мам, мальчики — на пап. И я очень рада, что у моего сына есть достойный пример для подражания. Я стараюсь всегда разговаривать с ребенком и на конкретных ситуациях объяснять, что хорошо, а что плохо. Я бы хотела, чтобы Влад вырос порядочным человеком, чтобы уважительно относился к старшим. И если спустя годы мне снова кто-нибудь скажет, что у меня «золотой» ребенок, это будет для меня лучшей наградой и самым высоким достижением в жизни.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.