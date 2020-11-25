Поддержать Арину Пехтереву можно, проголосовав за конкурсную песню «Пришельцы» в интернете

В соответствии с правилами детского конкурса песни «Евровидение» белорусы смогут поддержать Арину Пехтереву, проголосовав за конкурсную песню «Пришельцы» в интернете.

«Проголосовать можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или смартфона. Зрительское онлайн-голосование откроется 27 ноября на официальном сайте проекта junioreurovision.tv. Просмотрев видеоролики с выступлениями всех конкурсантов, можно выбрать трех понравившихся исполнителей, в том числе и участника от своей страны. Голосование завершится прямо перед началом шоу 29 ноября и откроется снова после выступления всех артистов, но уже на 15 минут. Оценки зрителей определят половину результата, другая будет зависеть от решения жюри», — рассказали в медиахолдинге.

В финальном шоу выступят участники из 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Они представят сценические номера, записанные специалистами национальных телевещателей с учетом единых рекомендаций и правил Европейского вещательного союза. Выступление Арины Пехтеревой, согласно прошедшей накануне жеребьевке, будет показано в прямом эфире под номером 5.

По решению ЕВС, в связи со сложной эпидобстановкой в мире общение конкурсантов с многомиллионной аудиторией проекта пройдет в формате живых телемостов. Для Арины Пехтеревой и ее творческой команды в стенах Белтелерадиокомпании будет организована тематическая Green room, построенная в единой для всех стран-участниц стилистике.

Детский конкурс песни «Евровидение-2020» пройдет 29 ноября. Прямую трансляцию с 19.00 будут вести телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24». Слоган детского «Евровидения-2020» — «Двигай мир!» (Move the world!).

Арина Пехтерева выступит на детском «Евровидении» под номером 5

Источник: БелТА