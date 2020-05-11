Поддержим медиков Марьиногорской ЦРБ!

Если вы хотите в эти непростые дни поддержать наших медиков, которые работают в условиях, продиктованных борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете перечислить средства на счет УЗ «Марьиногорская ЦРБ».

УЗ «Марьиногорская ЦРБ»

ВY31 AKBB 3642 0626 0010 1600 0000 код валюты BYN

ЦБУ №626 г. Марьина Горка

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 27

BIC AKBBBY2X

УНП 600125066