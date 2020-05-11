Важное 

Поддержим медиков Марьиногорской ЦРБ!

687 Redactor 2 комментария

Если вы хотите в эти непростые дни поддержать наших  медиков, которые работают в условиях, продиктованных борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19,  вы можете перечислить средства на счет УЗ «Марьиногорская ЦРБ».

УЗ «Марьиногорская ЦРБ»

ВY31 AKBB 3642 0626 0010 1600 0000  код валюты BYN

ЦБУ №626 г. Марьина Горка

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 27

BIC AKBBBY2X

УНП 600125066

 

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Поддержим медиков Марьиногорской ЦРБ!: 2 комментария

  • Лев
    26.04.2020 в 13:04
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    Сейчас нет наверное важнее темы как защита населения от короновируса! Почему жители города и района лишены возможности знать информацию о заражённых и как решается проблема конкретно в городе?

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  • Сергей
    25.04.2020 в 21:43
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    А у нас есть разве заражённые? Почему тогда местные власти молчат о ситуации в нашем районе?

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