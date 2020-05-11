Поддержим медиков Марьиногорской ЦРБ!
Если вы хотите в эти непростые дни поддержать наших медиков, которые работают в условиях, продиктованных борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, вы можете перечислить средства на счет УЗ «Марьиногорская ЦРБ».
УЗ «Марьиногорская ЦРБ»
ВY31 AKBB 3642 0626 0010 1600 0000 код валюты BYN
ЦБУ №626 г. Марьина Горка
ОАО «АСБ Беларусбанк»
Г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 27
BIC AKBBBY2X
УНП 600125066
Поддержим медиков Марьиногорской ЦРБ!: 2 комментария
Сейчас нет наверное важнее темы как защита населения от короновируса! Почему жители города и района лишены возможности знать информацию о заражённых и как решается проблема конкретно в городе?
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А у нас есть разве заражённые? Почему тогда местные власти молчат о ситуации в нашем районе?
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