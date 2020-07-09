Подлежат рекультивации

На заседании коллегии Комитета государственного контроля Минской области рассмотрены результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросу организации захоронения коммунальных отходов.

По оценке Комитета, в области созданы все предпосылки для полной реализации мероприятий Концепции создания объектов по сортировке и использованию твердых коммунальных отходов и полигонов для их захоронения. Данные объекты позволят вывести из эксплуатации до 31 декабря 2021 года все мини-полигоны для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). За 2019 год рекультивировано 23 мини-полигона ТКО, на 2020 год запланирована рекультивация 12 мини-полигонов.

В столичном регионе расположено 54 функционирующих объекта захоронения отходов субъектов хозяйствования (33 полигона и 21 мини-полигон) и 20 закрытых объектов захоронения отходов, подлежащих рекультивации.

Вместе с тем, как отмечено коллегией, в ряде случаев недостаточное качество проведенных при рекультивации работ не позволяет в дальнейшем эффективно использовать данные земельные участки в хозяйственной деятельности. В результате отдельные из них зарастают сорной растительностью, а на некоторых образуются стихийные свалки отходов.

Допускается загрязнение твердыми коммунальными отходами прилегающих к полигонам территорий, проводится захоронение вторичных материальных ресурсов, отсутствует постоянный радиационный дозиметрический контроль поступающих отходов.

Кроме того, указано на имеющиеся проблемы с соблюдением норм противопожарной безопасности и возмещением вреда, причиненного окружающей среде в результате возгораний (на объектах захоронения отходов в 14 районах области за 2017-2020 годы зарегистрировано 44 случая возгорания площадью свыше 16 тысяч квадратных метров).

Коллегией поручено местным исполнительным и распорядительным органам принять исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений.

Комитет госконтроля Минской области.