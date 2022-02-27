Подошел к концу основной день голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию

В воскресенье, 27 февраля, прошел основной день голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь. Голосование завершилось в 20.00.

Мы побывали на Новозорянском третьем участке для голосования № 44, расположенном в помещении Марьиногорской гимназии.



В списках для голосования значилось 2595 человек. Досрочно выразили желание проголосовать более 40 процентов жителей микрорайона.

В день голосования на участке было организовано голосование по заявкам тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти. Этим гражданам возможность сделать свой выбор предоставлена на дому.



На участке работало 5 наблюдателей.

Для жителей микрорайона в день голосования в гимназии состоялись праздничные концерты, выставки, дегустация мороженого от СООО «Морозпродукт». Работали торговые точки.