Главное Референдум 

Подошел к концу основной день голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию

2 Redactor Комментариев нет

В воскресенье, 27 февраля, прошел основной день голосования по изменениям и дополнениям в Конституцию Республики Беларусь. Голосование завершилось в 20.00.
Мы побывали на Новозорянском третьем участке для голосования № 44, расположенном в помещении Марьиногорской гимназии.


В списках для голосования значилось 2595 человек. Досрочно выразили желание проголосовать более 40 процентов жителей микрорайона.
В день голосования на участке было организовано голосование по заявкам тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти. Этим гражданам возможность сделать свой выбор предоставлена на дому.


На участке работало 5 наблюдателей.
Для жителей микрорайона в день голосования в гимназии состоялись праздничные концерты, выставки, дегустация мороженого от СООО «Морозпродукт». Работали торговые точки.

Вам также может понравиться

Основные направления в развитии  системы образования района, проблемы и пути их решения

Redactor 0

День эффективной энергетики и экологии прошел в Пуховичском районе

Redactor 0

Обладателями Супер-гран-при I республиканского конкурса «Дорога к мечте» стали пуховчане

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿