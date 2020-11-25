Подписаться на «Пухавіцкія навіны» можно по льготной цене

Дорогие читатели! Открыта подписка на газету «Пухавіцкія навіны» на первое полугодие 2021 года. Стоимость индивидуальной подписки на 1 месяц — 6 рублей 50 копеек, электронной подписки — 3 рубля 70 копеек.

С 1 по 15 декабря 2020 года подписку можно будет оформить по льготной цене. В этот период при условии подписки на газету на три месяца ее стоимость составит 18 рублей. Льготную подписку можно оформить в почтовых отделениях и у почтальонов.

Кстати, до конца ноября еще можно подписаться на «Пухавіцкія навіны» на декабрь по цене 6 рублей. Стоимость электронной подписки на этот месяц составит 3 рубля 50 копеек.

Подписку можно оформить также на сайте газеты www.gorka.by