Коротко о разном 

Подписаться на «Пухавіцкія навіны» можно по льготной цене

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Дорогие читатели! Открыта подписка на газету «Пухавіцкія навіны»  на первое полугодие 2021 года. Стоимость индивидуальной подписки на 1 месяц — 6 рублей 50 копеек, электронной подписки — 3 рубля 70 копеек.

С 1 по 15 декабря 2020 года подписку можно будет оформить по льготной цене. В этот период при условии подписки на газету на три месяца ее стоимость составит 18 рублей. Льготную подписку можно оформить  в почтовых отделениях и у почтальонов.

Кстати, до конца ноября еще можно подписаться на «Пухавіцкія навіны»   на декабрь по цене 6 рублей. Стоимость электронной подписки на этот месяц составит 3 рубля 50 копеек.

Подписку можно оформить также на сайте газеты  www.gorka.by

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