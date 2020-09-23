Подростков из Дружного будут судить за реализацию наркотиков

Возбуждение уголовных дел по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жителей нашего района, к сожалению, происходит нередко. Эта статья предусматривает наказание за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

На днях уголовное дело по части 1 этой статьи было возбуждено в отношении 37-летнего жителя поселка Дружный, который в гараже хранил опасное наркотическое средство — марихуану (4,61 грамма), уже готовую к употреблению.

Справочно: часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь («незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов») предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

— А вот группу подростков в возрасте 14-15 лет, которые проживают в поселке Дружный и учатся в учебных заведениях Минска и Пуховичского района, ожидает суд по возбужденному в отношении них уголовному делу по части 3 статьи 328, — рассказал руководитель группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пуховичского РОВД Сергей Колеснев. — Мы установили, что эти парни занимались реализацией наркотиков: осуществляли так называемые закладки на территории города Минска.

Фигурантами этого дела являются четыре молодых человека, у двоих из которых во время задержания и обыска были изъяты расфасованные пакетики с марихуаной и применяемые для расфасовки и закладки наркотического товара приспособления.

Такие преступные деяния, как незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенные группой лиц, в соответствии с частью 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет со штрафом или без штрафа. Следует отметить, что ответственность по данной части статьи 328 наступает с 14 лет.

В настоящее время сотрудниками наркоконтроля проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении тех, у кого несовершеннолетние приобретали наркотические средства для их дальнейшего сбыта.

Андрей МАЗАНИК.