Подведены итоги работы Минской региональной таможни за 9 месяцев 2021 года

В Минской региональной таможне состоялось собрание по подведению ее итогов работы за 9 месяцев.

С докладом о результатах работы выступил начальник таможни Сергей Иванов. В отчетном периоде Минской региональной таможней перечислено в республиканский бюджет свыше 4 миллиарда белорусских рублей. Доля перечисленных таможней средств в общей сумме доходов по системе таможенных органов страны составила более 53 %.

Несмотря на экономическую и эпидемиологическую ситуацию, в отчетном периоде наблюдается увеличение количества экспортных партий товаров. С начала года оформлено свыше 98 тыс. экспортных деклараций на товары, что на 5 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сотрудниками таможни выявлено свыше 3,2 тыс. административных таможенных правонарушений. По результатам работы возбуждено 26 уголовных дел, большая часть из которых связана с незаконным перемещением через таможенную границу наркотических средств и психотропных веществ, а также незадекларированных наличных денежных средств в крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 13 кг наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоров.

По завершению собрания Сергей Иванов вручил группе сотрудников награды за многолетний труд, профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей.

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