Подведены итоги районного  конкурса на лучшее новогоднее украшение предприятий и организаций

В последний предновогодний день на утреннем совещании у председателя районного исполнительного комитета были подведены итоги районного конкурса среди организаций всех форм собственности, расположенных на территории Пуховичского района, на лучшее оформление территорий, фасадов административных зданий, производственных помещений, витрин к новогодним и рождественским праздникам с использованием гирлянд, новогодних вывесок, люминесцентных ламп и других праздничных украшений.

Конкурс проводился в трех номинациях. В каждой из них было присуждено 3 места. Организации, занявшие первые места, были награждены почетной грамотой председателя райисполкома, за 2-е и 3-е места были вручены вручить благодарности председателя райисполкома.

Номинация «Праздничное оформление объектов и городской среды на территории г. Марьина Горка».

1-е место ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод».

2-е место ОАО «Машпищепрод».

3-е место ДРСУ №169, филиал КУП «Минскоблдорстрой».

Номинация «Праздничное оформление объектов, расположенных на территории Пуховичского района (кроме г. Марьина Горка)»

1-е место ЗАО «Август-Бел».

2-е место ОАО «Завод горного воска».

3-е место Туринский сельисполком.

Номинация «Активное участие и творческий (креативный) подход при подготовке городской среды и объектов, расположенных на территории Пуховичского района, к новогодним и рождественским праздникам».

1-е место УП «Жилтеплосервис» КХ Пуховичского района.

2-е место ГУК «Пуховичский районный центр культуры».

3-е место ЧТУП «Кайлас БелТорг».

Награды получили руководители предприятий и организаций.

Наталья ПАРХОМЧИК.