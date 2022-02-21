Подвели итоги, наметили планы

В канун одного из самых важных событий в жизни нашей страны – республиканского Референдума по голосованию за внесение изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь — в районном центре культуры состоялось заседание Совета Пуховичского районного объединения профсоюзов.

На протяжении 2021 года члены профсоюзов участвовали в ряде масштабных республиканских, областных и региональных мероприятий, направленных на защиту социально-экономических интересов трудящихся.

— Представителями профсоюзов осуществлялся контроль за соблюдением законодательства о труде, защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов работников, — отметила, выступая перед собравшимися, председатель районного объединения профсоюзов Людмила Гулякевич. — В результате выявлено 267 нарушений в 105 организациях. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено более 80 тысяч рублей незаконно удержанных или не выплаченных сумм. И в текущем году будет продолжена работа по принятию всевозможных мер по правовой защите членов профсоюзов, мониторингу проблемных вопросов в области охраны труда и принятию оперативных мер по их разрешению.

Не менее важным направлением деятельности профсоюзов является охрана труда, — подчеркнула Людмила Федоровна. — В районе за прошлый год нашими инспекторами выявлено более 1700 нарушений законодательства об охране труда. К сожалению, был зарегистрирован один случай производственного травматизма со смертельным исходом и 5 случаев с тяжелым исходом. Поэтому председатели профсоюзных организаций должны обратить внимание и взять на личный контроль принятие дополнительных мер по профилактике производственного травматизма.

Приятно отметить, что за прошедший год в нашем районе было создано 22 новые первичные профсоюзные организации. Это наибольший показатель за последние пять лет. Среди регионов Минской области наш район вошел в тройку лидеров по этому показателю.

Профсоюзы Пуховщины принимали активное участие в мероприятиях, направленных на популяризацию здорового образа жизни, поддержку семей, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. На летнее оздоровление детей в нашем районе было выделено 50 тысяч рублей профсоюзных средств. На подготовку к новому учебному году профсоюзными организациями было выделено около 100 тысяч рублей, на детские новогодние мероприятия было израсходовано более 150 тысяч рублей.

Об успехах своих организаций рассказали председатели первичных организаций ОАО “Белагропромбанк” г. Марьина Горка Ольга Лаврентьева, УО “Марьиногорский государственный ордена “Знак почета” аграрно-технический колледж имени В.Е. Лобанка” Татьяна Сурма, ГУО “Голоцкий УПК детский сад-средняя школа” Светлана Пухтеева. О совместной работе ветеранов с профсоюзами говорила председатель Пуховичской районной организации ветеранов Анна Соболевская.

Председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Климович поблагодарила за проделанную работу всех собравшихся и призвала прийти всех на Референдум и проголосовать за новую Конституцию.

Члены Совета Пуховичского районного объединения профсоюзов единогласно поддержали принятую Федерацией профсоюзов Беларуси Декларацию о поддержке референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси.

Председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Валерий Балкис проинформировал участников Совета о деятельности областного профсоюза за 2021 год, поблагодарил профсоюзный актив Пуховщины за плодотворную работу и пригласил принять участие в предстоящем Референдуме. По поручению Минского областного объединения профсоюзов он вручил учителю по классу баян-аккордеон ГУО “Марьиногорская детская школа искусств” Светлане Лось диплом победителя конкурса профмастерства “Мастер Минской области – 2021”. Завершилось мероприятие еще одним приятным моментом: председателю районного объединения профсоюзов Людмиле Гулякевич за многолетний, добросовестный труд от Федерации профсоюзов Беларуси Валерий Валентинович вручил “Профсоюзный знак Почета”.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.