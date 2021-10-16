Подвиг длинною в жизнь…

Елизавета Санько родилась 14 октября 1921 года в деревне Бор. Училась в педагогическом училище. Оставалось сдать последний экзамен, когда было объявлено о начале войны: все выпускники получили необходимые документы досрочно. В этот же день на Минск был совершен первый налет, и молодой учительнице пришлось пешком добираться в родную деревню. Весь путь домой тогда занял целую неделю. То и дело приходилось вместе с другими беженцами скрываться от авианалетов, бомбивших шоссе, железную дорогу и населенные пункты.

Оказавшись в родных местах, Елизавета Семеновна начала работать в школе учительницей начальных классов в соседней деревне Скрыль. Впоследствии с ней установили связь партизаны с предложением сотрудничать в качестве связной, на что она согласилась.

Елизавета ходила в Марьину Горку, где добывала сведения о движении эшелонов по железной дороге, составе гарнизона и расположении постов. Также она приносила для партизан медикаменты и оружие. Их вместе с информацией передавал ей местный учитель Петрович.

Зачастую дома у учительницы проходили и явки подпольщиков. Это было возможным благодаря тому, что деревня Бор находилась в партизанской зоне. Партизаны могли собирались до и после задания. В один такой день после очередной вылазки вернулись четверо вместо троих: один боец был убит при минировании железнодорожного полотна.

Елизавета Семеновна награждена орденом Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями Жукова 2-й степени, «Ветеран труда» и другими. После войны и до самой пенсии проработала учительницей в школе: сначала в Новоселковской, затем в ГУО «Марьиногорский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа».

В этом году четырнадцатого октября Елизавете Санько исполняется сто лет. Всю свою жизнь эта прекрасная женщина посвятила своей родине. В юности она рисковала собой раде общего блага, потом всю жизнь она воспитывала подрастающие поколения, а сейчас она является для всех нас настоящим примером подвига на протяжении целой жизни.

Поздравили с юбилеем Елизавету Семновну председатель Пуховичского районного Совета депутатов Мария Климович, председатель районного Совета ветеранов Анна Соболевская, заместитель начальника Управления по труду, занятости и социальной защите Пуховичского райисполкома лена Ажойчик и директор ГУ “Территориальный центр социального обслуживания населения” Марина Рогатко.

Станислав БЕЛОУСОВ.