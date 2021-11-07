Погиб в канаве с водой — «ангелы» в Пуховичском районе нашли тело пропавшего жителя деревни Хотешево

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» 6 ноября возле деревни Хотешево Пуховичского района обнаружили в мелиоративной канаве тело 59-летнего мужчины – местного жителя, который пропал 29 октября вместе с велосипедом между домом и фермой, на которой работал.

Сегодня, 6 ноября, по заявлению родственников мужчины в район Хотешево выехали более 30 волонтеров ПСО «Ангел».

Группу поисковиков возглавил командир отряда Сергей Ковган. С места событий он рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Мы начали поиски около 10:45. Нам помогали сотрудники милиции и родственники мужчины. Задействовали технику высокой проходимости, беспилотный летательный аппарат и нашего кинолога с собакой. Было известно, что мужчина в тот день, 29 октября, приезжал домой на обед с фермы, где он работает. После обеда уехал на велосипеде обратно на ферму и пропал. Тело мы нашли быстро – через полчаса после начала поисков, около 11:15. Погибший лежал в воде мелиоративного канала, примерно в 600 метрах от своего дома и на таком же расстоянии — от фермы. Велосипед находился рядом на берегу. Судя по его расположению, велосипедист перед падением ехал в сторону деревни.

Сергей Ковган отметил, что нет свидетельств того, появлялся ли мужчина на работе после обеда, поэтому пока неизвестно, куда он направлялся, когда случилась трагедия – на работу или уже вечером обратно домой.

По словам командира «ангелов», мелиоративная канава находится в метре от обочины дороги, по которой ехал мужчина. Видимых телесных повреждений на нем не заметно. «Ангелы» дождались следственно-оперативную группу.

Проверку по факту трагедии проводит Следственный комитет. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

ПСО «Ангел» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.