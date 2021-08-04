Дальнейшая судьба животных после ДТП с телегой под Пуховичами

В результате дорожно-транспортного происшествия возле деревни Крупки Пуховичского района, в котором ночью 24 июля «Пежо» врезался в телегу, погибла не только 44-летняя пассажирка гужевой повозки, но и запряженная в телегу лошадь. Днем этого же дня на месте ДТП скулила дворняжка.

«Пежо Боксер» на 55 километре автотрассы Минск — Гомель около 01:15 врезался в попутную гужевую повозку без светоотражающих элементов. Погибла 44-летняя пассажирка повозки. 45-летнего возчика отвезли в реанимацию.

Мужчина и женщина — жители агрогородка Блонь, центра сельского совета, что примерно в десяти километрах от места аварии. Они проживали отдельно, каждый в своем доме. Он ­— с матерью и совершеннолетним племянником. У погибшей женщины остались дети.

Об этом рассказала корреспонденту МЛЫН.BY председатель Блонского сельского исполнительного комитета Елена Гнедько.

Лошадь

По словам Елены Гнедько, труп лошади после аварии привезли и оставили на краю огорода хозяина, который с травмами был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Эта была суббота. От тела погибшего животного в жаркую погоду вскоре стали исходить не совсем приятные запахи. Жители начали жаловаться. В том числе, в сельсовет.

— Собственник лошади в силу своего состояния не мог ее убрать, — рассказывает председатель сельисполкома. — Но к понедельнику мужчина уже был дома. Мы заехали к нему, попросили убрать животное, и он это сделал. На сегодняшний день важно то, что проблема решена.

Собака

На месте аварии днем 24 июля проезжающие мимо люди видели, что на обочине дороги сидит и скулит дворняжка.

Позже в группе социальной сети Facebook «Пропавшие и найденный собаки. Минск и область» появился об этом пост.

«Теперь бредет, куда глаза глядят. Собака кормящая, где-то находятся ее щенки. В глазах боль и печаль. Добрая и не крупная», — было сказано в этом сообщении.

Автор поста Екатерина Корбут рассказала журналисту нашего портала:

— Муж моей двоюродной сестры проезжал мимо и увидел эту собаку. Дворняжка скулила, не уходила, и он решил, что она ждет свою погибшую хозяйку. Оставил ей воды попить.

Кто хозяин собаки — пострадавший возчик телеги или его погибшая пассажирка — установить не удалось. Зато известно, что дворняжка в итоге вернулась в Блонь, преодолев этот десяток километров.

— В понедельник, 26 июля, девушка, которая работает в агрогородке, написала нам, что видела собаку в Блони возле бани, — сказала Екатерина Корбут.

Екатерина надеется, что жители агрогородка не оставят собаку в беде, и она не пропадет.