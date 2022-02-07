Погода на сегодня

Мокрый снег и до плюс пяти ожидается в Беларуси 7 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки в стране будет облачно, днем с прояснениями. Временами пройдут осадки: мокрый снег, дождь. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается южный, днем с переходом на западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 3 градусов, днем — от 0 до 5 градусов выше нуля.