Поговорим о вашей правде — ответ автора на комментарии к материалу о коронавирусе

Однажды утром я зашла на редакционную страницу в инстаграм и прочитала комментарии к собственному материалу на тему коронавируса. Меня не удивило, что комментарии были диаметрально противоположными, как и взгляды на саму проблему: кто-то благодарит врачей, кто-то их ругает. Но в этот раз что-то пошло не так…

Я, наверное, как никто, всегда готова понять людей, которые прошли через испытания любой болезнью и нашей немобильной и где-то сложной системой предоставления медпомощи. Но сегодня обвинения в адрес медработников, которые причастны к лечению простудных и ковидных инфекций, не могу воспринимать адекватно: я говорила с десятками врачей и десятками пациентов, я знаю о ситуации, быть может, больше, чем знает простой обыватель, и я могу делать какие-то личные выводы, исходя из услышанного и увиденного. Поэтому не могу промолчать…

Некоторые читатели пишут о том, что мы не говорим про очереди под поликлиниками на холоде, про несвоевременное реагирование центра гигиены и эпидемиологии на подтвержденный у кого-то ковид, про то, что сегодня не попасть на КТ, про ходящих на работу контактов 1-го уровня… Считают почему-то, что именно это — правда о ковиде, а не то, например, что рассказал (как это было в моем недавнем материале) конкретный человек, перенесший заболевание в тяжелой форме. Что ж, давайте поговорим о вашей правде…

Я шла сегодня утром сдавать тест на коронавирусную инфекцию (нужен был как документ) и, безусловно, видела собирающихся возле поликлиники и больницы людей. Да, их было немало уже перед началом рабочего дня. И стояли они на улице. И было им не жарко… Правда… А какие есть варианты? Скучить всех в одном коридоре, где шанс заразиться возрастает в разы? Оставить всех дома и вызвать врача? Хорошо бы. Да только число заболевших растет, а число медработников почему-то нет (!)… И суперменами они стать не могут, потому что тоже люди. Также устают, также болеют… В силах, к примеру, одному врачу принять 30-40 человек в поликлинике и сходить к такому же числу больных на дом? Я затрудняюсь сказать, но обещаю, что в ближайшее время проведу рабочий день вместе с терапевтом поликлиники. А пока просто представьте, что врач — вы. И вам нужно пойти на эти вызовы к людям, которые живут в разных домах, на разных этажах, на разных улицах. После каждого визита вам надо было бы полностью переодеться или обработать себя дезинфицирующими средствами (выбирайте сами, где: в подъезде? под подъездом? спрятавшись в кусты?) Где найти для этого теплое место в холодное время года? Пока вы ищите ответ, следующий пациент ждет вас несколько часов и затем нервно вопрошает, почему к нему пришли поздно, почему уставшими и малоразговорчивыми… Долго выдержите в таком режиме?..

Читая гневные комментарии, всегда пробую угадать причины, побудившие человека написать свое мнение. Понятно, что не могу это сделать на сто процентов. Но однажды у меня получилось, потому что знала «комментатора».

— А что я не так сказала? — возмутилась знакомая. — Все видят, что госпиталь полон, что кислорода может не хватить, что про контактов уже все позабыли, а они ходят и всех заражают… Не так разве?

Доводы сыпались бы дальше, но я задала свои вопросы:

— У тебя есть в сумке или в кармане антисептик? Когда ты крайний раз обработала руки? Покажи, где твоя маска на случай нахождения в людном месте?..

На все вопросы последовал тогда отрицательный ответ… А сегодня этот человек лечится от коронавирусной инфекции и благодарит каждого, кто входит в палату и пытается облегчить протекание болезни. Теперь у знакомой немного другая правда… И взгляды другие… Недовольство чем-то, конечно, осталось, но пришло понимание, и многому нашлось объяснение.

Вот и вы попытайтесь понять, что возможности отдельно взятой районной больницы по щелчку не уравняешь с возможностями медицинских центров, не увеличишь штат врачей, не заставишь их работать круглосуточно, не сделаешь их неуязвимыми… Нам нужно жить в этой реальности, понимая, что просто так легче завтра точно не станет. Очереди к врачам вырастут еще больше, болезнь станет протекать еще тяжелее, контакты первого уровня будут окружать нас повсеместно, ведь растет число заболевших… Это все будет, если мы с вами ничего не сделаем для своей защиты и защиты других людей. Если именно мы с вами не наденем маски, если продолжим висеть друг на друге в магазинах, ходить по гостям и думать, что у всех есть запасные жизни… Их нет, как нет запасных врачей. И мы можем помочь им, для начала изменив свое отношение к собственному поведению в сложной эпидемической обстановке. А еще, оказывая посильную помощь, как это было в начале эпидемии. Почему-то тогда многие выразили свою гражданскую позицию и поддержали медработников какими-то необходимыми вещами и действиями. А сегодня я не вижу информации о том, что кто-то пришел в больницу не за помощью, а с помощью и поддержкой.

Р.S. Сегодня, наблюдая за тем, как люди ругаются в магазине из-за требований быть в маске, я открыла еще один симптом коронавируса: он почему-то у многих (очень многих) напрочь блокирует умение думать, видеть, делать выводы… И быть человечными по отношению к той части общества, которая все делает для того, чтобы не оказаться в очереди к терапевту. Берегите себя…

Елена ШАНТЫКО.