«Пока о беженцах заботится только  Беларусь»

Об этом в эфире «Альфа Радио» заявил политический аналитик Александр Шпаковский

«Наша страна реально помогает этим людям. Не стоит задача кого-то обыграть в этой игре. Суть очень проста: незначительная, как полагали на Западе, Беларусь, которую они будут душить экономическими санкциями, над которой будут издеваться и рассказывать, как выборы проводить… Вот эта маленькая Беларусь оказалась значимым фактором в общеевропейской системе безопасности. Мы постоянно говорили о приграничном сотрудничестве, о том, что стоим на пути наркотрафика, нелегальной миграции в Европу. И вроде бы до какого-то момента было понимание этого. Потом, наверное, в силу деградации управленческой элиты в ЕС или чрезмерного внимания к мнению таких стран, как Литва, которые претендуют на экспертизу по Беларуси и региону в целом, это понимание ушло. Они разрушили механизм сотрудничества в области пограничной безопасности, и по нашему маршруту прошли беженцы».

По словам Александра Шпаковского, нужно не допустить нарушения прав людей, которые идут через нашу страну в Евросоюз. «Мы с этой задачей справляемся. Но сдерживать этот поток… Мы что, за свои деньги должны беженцев в Ирак отправлять? Условно говоря, забирать деньги у наших пенсионеров, нанимать воздушные суда и отправлять беженцев в Ирак в условиях воздушной блокады со стороны Запада? Это абсурд! Мы не играем в игру win-win, мы никого не хотим победить. Но практика складывается так. Примут на Западе этих людей — победа Александра Лукашенко. Не примут — весь мир увидит, как говорится, кровавый оскал капитализма, подрыв европейских ценностей, и это снова победа Лукашенко. Прямые контакты с белорусским руководством — опять победа Лукашенко», — резюмировал политический аналитик.

БелТА.