Полезные советы!

Стираем с мячиками…

Стирка пуховиков и курток с любым наполнителем может вас порадовать результатом, если в барабан вы забросите пару теннисных (или специально предназначенных для стирки) мячиков.

Такая стирка поможет лучше устранить пятна, распределить наполнитель и сберечь ткань от катышков.

Для стирки пуховика достаточно приобрести 2-4 мячика, которые не будут линять (проверьте, потерев мокрой тряпочкой и мылом).

Газету — в холодильник

Наверняка каждый сталкивался со стойким неприятным запахом из холодильника. Его трудно вывести, потому что он впитывается в стенки и полки. Вы удивитесь, но вам может помочь обычная бумага (бумажные полотенца) или газета. Намочите бумагу и слегка отожмите ее. Можно сбрызнуть уксусом. А после положите бумагу на тарелку и поставьте в холодильник. На следующий день от неприятного запаха не останется и следа.

Вкусное пюре

Любое хорошее пюре начинается с вкусного и правильно приготовленного картофеля. Первое правило: НИКОГДА не закладывайте его в холодную воду: картофель из-за этого теряет вкус. Ставьте воду на огонь и начинайте чистить картофель. Пока вы справитесь, вода закипит. Заранее почищенный и оставленный в воде картофель — плохой вариант. Варите сразу. А вот соль советую добавлять в конце варки. Можно бросить и один лавровый лист.

Варить картошку нужно на среднем огне и под закрытой крышкой.

Когда картошка готова, сразу сливайте воду. Толочь нужно только горячий картофель. И только ручной толкушкой. Лучше всего деревянной. Добавляем в картофель масло, а потом вливаем горячее молоко. Именно в такой последовательности. По желанию кто-то добавляет обжаренный лук и бекон, пряности, зелень. Это уже на ваш вкус. Но и без дополнительных добавок пюре будет вкусным.

Подготовила Елена ШАНТЫКО.