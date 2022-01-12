Полигон “Репище”: проход запрещен!

На полигоне “Осиповичский”, а также в в/ч 89417 с 1 января по 31 декабря 2022 года будут проходить боевые стрельбы подразделений Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Проникновение на территорию полигона может обернуться трагедией.

В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2020 года № 220, которым установлен постоянный запрет на нахождение граждан, не имеющих отношения к проведению мероприятий по оперативной и боевой подготовке войск (сил), в границах полигонов (войсковых стрельбищ) Вооруженных Сил, а также в соответствии со статьей 24.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь 91-3 от 06.01.2021 года, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Данные изменения направлены на обеспечение безопасности населения.

Границы полигона на местности обозначены следующим информационным знаком: “Стой, стреляют! Проезд и проход запрещены!”.

Особенно следует подчеркнуть, что за сбор снарядов и других взрывоопасных предметов, которые находятся на территории полигона, предусмотрена уголовная ответственность.

Не единичны факты, когда люди, находя вышеназванные предметы, хранят их дома, на дачных участках либо сбывают. Помните, что статьей 295 Уголовного кодекса страны за незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами предусмотрена ответственность: от исправительных работ до 7 лет лишения свободы.

Андрей ЗАЦАРЫННЫЙ,

начальник полигона войсковой части 12147.