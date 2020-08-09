Полина и Константин. Какие имена чаще всего пуховчане выбирают для своих детей

Июль по традиции входит в тройку самых популярных месяцев у молодоженов. Во второй месяц лета в нашем районе брак заключили 43 пары.

—Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию жизнь продолжается, и люди женятся. Пышные торжества мало кто устраивает, в основном праздник отмечают в узком семейном кругу, — говорит начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Дубовик. — Средний возраст июльских женихов — 31 год, невест — 29. Самыми возрастными женихом и невестой были 82-летний мужчина и 87-летняя женщина.

Радует и тот факт, что многие приходят в отдел загс за свидетельством о рождении ребенка. В июле в районе на свет появилось 46 малышей: 27 мальчиков и 19 девочек. В отделе загс райисполкома зарегистрирована двойня: новорожденных малышек назвали Кариной и Каролиной.

Самое популярное имя — Полина. Так в июле назвали сразу троих девочек. Чаще других родители выбирали такие имена, как Алиса и Арина. В единичных случаях девочек называли Алисией, Мелиссой, Лидией, Илоной.

У мальчиков самые популярные имена Арсений и Константин (по 3), Владислав, Вячеслав, Евгений, Кирилл, Максим (по 2). Редкими мужскими именами назвать Ираклий, Радмир, Даниил-Хаким и Леонид.

— Константин было самым популярным именем и в июле прошлого года, тогда родился 31 мальчик, — отмечает Наталья Дубовик. — Также распространенными именами были Роман, Александр, Андрей, Илья и Павел. Девочек год назад родилось 18. Чаще всего их называли Анной, Дарьей и Елизаветой.

Первенца в июле дождались в 13 семьях. Второй малыш родился в 22 семьях, третий — в 9, четвертый — в 2.

Средний возраст июльских родителей: 30 лет для отцов и 28 для мам. Самой молодой мамой стала 16-летняя пуховчанка, самой старшей исполнилось 38 лет. Самому молодому отцу 22 года, самому старшему — 42.

В июле в районе зарегистрирована 91 запись о смерти.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.