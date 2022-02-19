Политолог Юрий Воскресенский посетил ОАО «Руденск»
Юрий Воскресенский: Мы, как простые люди, имеем право заблуждаться.
Интересных гостей принимали в пятницу в ОАО «Руденск»: на встречу с коллективом предприятия приехали заведующий отделом социологии государственного управления НАН Беларуси Николай Щекин и член Конституционной комиссии, политолог Юрий Воскресенский. Темой разговора были изменения и дополнения Конституции Республики Беларусью. Но был он больше о жизни: какой она была до августа 2020 года и какой стала сейчас.
Главным спикером на этом мероприятии стал Юрий Воскресенский. В настоящее время он — личность в Беларуси известная. В 2020 году участвовал в инициативной группе баллотировавшегося в президенты Виктора Бабарико. 12 августа 2020 года был арестован Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, почти два месяца находился в минском СИЗО КГБ. 10 октября 2020 года СИЗО КГБ посетил Александр Лукашенко, и на встрече с политзаключенными присутствовал и Воскресенский. 11 октября его выпустили из СИЗО.
Сегодня к мнению Юрия Воскресенского прислушиваются. Ведь биография у него уникальная: опыт участия в протестном движении, тюремного заключения, работы в Конституционной комиссии…
На встрече с коллективом ОАО «Руденск» Юрий Валерьевич поделился своими взглядами на произошедшие события, выводами, которые он сделал из того, что с ним произошло.
Вот только несколько моментов, на которых в своем выступлении остановился Юрий Воскресенский.
«То, что мы были аполитичны — это наше преимущество, которое мы не ценили».
«У нас ковид медицинский привел к ковиду политическому».
«С Лукашенко нам повезло. В 1994 году это была лотерея. И нам повезло».
«У нас дистанция между властью и народом минимальная».
«Мы, как простые люди, имеем право заблуждаться».
«Сила мелочей в том, что их много».
«Как политиков я их ненавижу. Из за них пострадала наша страна», — это о некоторых кандидатах в Президенты на выборах 2020 года и представителей их команд.
И обращаясь к коллективу ОАО «Руденск»: «Вы — соль земли белорусской. На таких трудовых коллективах держится вся страна.
Встречу подытожил Николай Щекин. Обращаясь к работникам предприятия, он просто попросил: «Будьте очень аккуратны, учитесь думать, анализируйте события».
Более подробно читайте в газете «Пухавіцкія навіны”.
Наталья ПАРХОМЧИК.