Политолог Юрий Воскресенский посетил ОАО «Руденск»

Юрий Воскресенский: Мы, как простые люди, имеем право заблуждаться.

Интересных гостей принимали в пятницу в ОАО «Руденск»: на встречу с коллективом предприятия приехали заведующий отделом социологии государственного управления НАН Беларуси Николай Щекин и член Конституционной комиссии, политолог Юрий Воскресенский. Темой разговора были изменения и дополнения Конституции Республики Беларусью. Но был он больше о жизни: какой она была до августа 2020 года и какой стала сейчас.

Главным спикером на этом мероприятии стал Юрий Воскресенский. В настоящее время он — личность в Беларуси известная. В 2020 году участвовал в инициативной группе баллотировавшегося в президенты Виктора Бабарико. 12 августа 2020 года был арестован Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь, почти два месяца находился в минском СИЗО КГБ. 10 октября 2020 года СИЗО КГБ посетил Александр Лукашенко, и на встрече с политзаключенными присутствовал и Воскресенский. 11 октября его выпустили из СИЗО.

Сегодня к мнению Юрия Воскресенского прислушиваются. Ведь биография у него уникальная: опыт участия в протестном движении, тюремного заключения, работы в Конституционной комиссии…

На встрече с коллективом ОАО «Руденск» Юрий Валерьевич поделился своими взглядами на произошедшие события, выводами, которые он сделал из того, что с ним произошло.

Вот только несколько моментов, на которых в своем выступлении остановился Юрий Воскресенский.

«То, что мы были аполитичны — это наше преимущество, которое мы не ценили».

«У нас ковид медицинский привел к ковиду политическому».

«С Лукашенко нам повезло. В 1994 году это была лотерея. И нам повезло».

«У нас дистанция между властью и народом минимальная».

«Мы, как простые люди, имеем право заблуждаться».

«Сила мелочей в том, что их много».

«Как политиков я их ненавижу. Из за них пострадала наша страна», — это о некоторых кандидатах в Президенты на выборах 2020 года и представителей их команд.

И обращаясь к коллективу ОАО «Руденск»: «Вы — соль земли белорусской. На таких трудовых коллективах держится вся страна.

Встречу подытожил Николай Щекин. Обращаясь к работникам предприятия, он просто попросил: «Будьте очень аккуратны, учитесь думать, анализируйте события».

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Наталья ПАРХОМЧИК.