Получение медсправки в школу и детский сад упростили, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Татьяна Бурдь во время онлайн-видеобрифинга в Национальном пресс-центре, приуроченного к Международному дню защиты детей, передает корреспондент БЕЛТА.

«В связи с эпидситуацией мы изменили нормативные документы и облегчили получение медицинской справки (в детское дошкольное учреждение, школу, институт. — Прим. БЕЛТА)», — сообщила Татьяна Бурдь.

В некоторых случаях можно не проходить всех специалистов. Упрощенный метод действует, если родители в течение года позаботились о прохождении диспансеризации. Результаты будут зачтены — ребенок получит справку в ускоренном режиме. Кроме того, предусмотрена система онлайн-заказа справки.

«Я думаю, это уменьшит количество детей, которые приходят в поликлинику», — отметила главный специалист. Она добавила, что вместе с тем для прохождения профилактических осмотров выделено отдельное время.

Татьяна Бурдь также проинформировала, что на сегодня в стране зарегистрировано 3,6 тыс. детей с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. В 95% случаев заболевание протекает в практически безсимптомной форме. «Небольшое количество со среднетяжелым состоянием, как правило, это дети с сопутствующей патологией, с онкогематологическими заболеваниями, ожирением. Тяжелых случаев у нас, к счастью, не было», — отметила она.

От женщин с положительным диагнозом родились 62 ребенка, они здоровы, добавила Татьяна Бурдь.

Источник: Белта