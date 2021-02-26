Полушкина: Наступает период, когда мы можем объединиться вокруг конкретной цели, идеи и сделать многое для своей страны

Запад не имеет ни политического, ни морального права указывать, как нам жить и управлять государством. Александр Лукашенко прямо заявил об этом на VI Всебелорусском народном собрании.



Однако ЕС продолжает использовать двойные стандарты и упорно наступать на санкционные грабли, грозя нам уже четвертым пакетом ограничений. Хотя они действуют исключительно во вред экономике и обществу Беларуси (о которой они якобы так беспокоятся), да и самих западных стран в итоге. И ведь всем ясна истинная подоплека таких заявлений.

Министр иностранных дел Владимир Макей в Женеве во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека высказался как раз в том смысле, что единственная цель эксклюзивного внимания к Беларуси — политическое давление на законное правительство, поскольку наше государство развивается не по западным лекалам, а так, как решает сам народ в собственных интересах. Кстати, встреча в Сочи, которая подтверждает приверженность дальнейшей интеграции с Россией, стала очередным тому доказательством. Меж тем Запад лает, белорусский караван идет (хотя кому-то это очень не дает покоя).

— В современном мире недопустимы попытки указывать, как и кому жить. Каждая независимая страна чувствует свой народ, ее руководители четко знают, что нужно гражданам, какие задачи предстоит решать. Правительство отслеживает потребности людей. У нас есть полноценные планы развития в политической, военной, экономической сферах. Конечно, указки со стороны других государств просто некорректны, — считает член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности Татьяна Полушкина.



Сенатор напоминает: за время своей независимости Беларусь под санкциями уже жила. И они не помешали стране развиваться.

— Наоборот, наступает период, когда мы можем объединиться вокруг конкретной цели, идеи и сделать многое для своей страны, — рассуждает эксперт.

Трудности сплачивают не только народ внутри страны, но и демонстрируют, кто нам настоящий друг. Вот восточная соседка показала себя настоящим товарищем. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи это еще раз доказала. А по мнению сенатора, у нас не просто дружеские отношения — они всегда были братскими.

— Белорусы и россияне давно привыкли считать себя единым народом. Тем более что у нас единые славянские корни. Благоприятно это сотрудничество и для экономики, ведь основной объем нашего экспорта направлен в Россию. А природных ресурсов, которыми она нас обеспечивает, не даст ни одна другая страна мира. Интеграция — только в плюс для народов обеих стран, их экономики и общей безопасности, — уверена Татьяна Полушкина.

Встречи президентов иной раз связывают лишь с политическими кризисными явлениями в Беларуси, но проблематика региональных вопросов намного шире, обращает внимание аналитик ­БИСИ Ольга Лазоркина. По ее словам, Россия несет определенную долю ответственности за стабильность в регионе. Экономический кризис охватил практически все страны постсоветского пространства. А мировые лидеры просто не в состоянии оказывать помощь всем нуждающимся странам, так как вынуждены решать схожие проблемы внутри своих государств.

— Несмотря на сложное положение в регионе и мире, западные партнеры не ослабляют «санкционную хватку» Беларуси и России.

Естественной реакцией на подобного рода давление является поиск новых направлений сотрудничества в целях сохранения внутренней стабильности.



То, что сегодня преподносится как разворот страны, на самом деле выступает как логичный шаг в национальных интересах, — подчеркивает аналитик.

Ольга Лазоркина считает личные отношения между главами государств важным фактором в развитии сотрудничества. Такая практика складывалась столетиями, и от нее многое зависело:

— В фокусе внимания в отношениях Беларуси и России постоянно находится тематика интеграции. Сегодня она стала альфой и омегой как для наших стран, так и для региона в целом. Все страны постсоветского пространства в стратегиях развития заложили развитие промышленности, внедрение новых технологий, создание конкурентоспособных продуктов. А для этого нужны инвестиции, огромные внешние капиталовложения. Беларусь имеет такую промышленность, но для ее сохранения необходимо иметь рынки сбыта, которые сегодня сосредоточены на евразийском направлении, в том числе и Российской Федерации.

Аналитик отметила, что Россия в полном объеме осознает регион как зону особой ответственности. Беларусь, в свою очередь, дорожит тесными связями с восточной соседкой и при этом стремится диверсифицировать внешнеэкономические связи.

— Позиция страны по этому вопросу — это не сиюминутное, конъюнктурное решение. Она неизменно стабильна в течение длительного периода. Беларусь вновь и вновь подтверждает тезис о твердой приверженности выстраивать диалог со всеми договороспособными партнерами как в регионе, так и в мире в целом, — резюмировала Ольга Лазоркина.