Полутеневое лунное затмение смогут наблюдать жители Беларуси 5 июня

Находясь в фазе полнолуния, Луна в очередной раз пересечет земную полутень. О небесном явлении пишет сообщество Astrobel Team.

Астрономическое явление будет видно из любой части Беларуси, а также с территории России, Азии, восточной Африки, западной части Австралии.

Максимальный процент погружения Луны в земную полутень 5 июня составит 59%. Общая продолжительность полутеневого лунного затмения от момента вхождения Луны в полутень Земли и выхода Луны из полутени составит 3 часа 23 минуты.

Хронология полутеневого лунного затмения в Беларуси 5 июня 2020 года:

В 20:43 — начало полутеневого затмения Луны (за горизонтом); в 21:17 — восход Луны; в 21:35 — заход Солнца; в 22:25 – момент максимума полутеневого лунного затмения (Луна будет наиболее близко находится к центру земной тени). Окончание полутеневого лунного затмения — 6 июня в 00:06.

Фото: Astrobel Team

Источник: Млын.бай