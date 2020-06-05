Помогают депутаты и старейшины — как наводят порядок в Блонском сельсовете

Ранней весной были разработаны и утверждены мероприятия по благоустройству и содержанию населенных пунктов Блонского сельсовета. Распределены и закреплены территории за организациями и учреждениями.

— В этом году мы провели 7 субботников, — рассказывает председатель Блонского сельисполкома Елена Гнедько. — Ликвидировали 6 мусорных свалок в деревнях, убрали 11 аварийных деревьев. Вместе с жителями посадили 86 деревьев и кустарников, чтобы отделить агрогородок Блонь от проезжей дороги.

Среди организаций, расположенных на территории нашего сельсовета, есть те, кто постоянно поддерживает порядок возле своих административных зданий. Это ОАО “ПЗ “Индустрия”, ИП А.В. Костюков (магазин “Пятерочка”), Р. Г. Ахремчик (ОАО “Белико-плюс”), ОДО “Родительское наследие” (В.С. Дерушко).

Одним из самых актуальных вопросов в летний период является покос травы не только на прилегающих к зданиям и учреждениям территориях, но и на землях общего пользования.

Приятно, что среди местных жителей есть неравнодушные люди. Виктор Бабук из агрогородка Блонь привез гравий и подсыпал проселочную дорогу на переулке.

Между детским садом и кафе в агрогородке Блонь за зимний период образовалась дорога. Сергей Листопадов на своей технике выровнял это место и посеял траву.

Большую помощь оказывают в работе депутаты Блонского сельского Совета депутатов Надежда Салоха, Валерий Ажгирей, Виктор Кондраль, Людмила Рей, старейшины деревень. В Крупке это Светлана Нестерук, в агрогородке Блонь — Александр Бундель, во Владимировке — Татьяна Кремень. Кроме того, что они помогают в решении проблем местных жителей, их домовладения всегда ухоженные, красивые, являются примером для других.

— Мы тесно сотрудничаем с районным отделом по чрезвычайным ситуациям, инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, санэпидемслужбой по соблюдению норм и правил содержания населенных пунктов, — отмечает Елена Ивановна. — В этом году направили 28 гражданам требования о выполнении правил содержания населенных пунктов. За невыполнения их три человека оштрафовали. Одного жителя на 10 базовых величин. Дом его уже несколько лет имеет не только неприглядный вид, но и несет угрозу для соседей, как пожароопасный объект.

Нужно, чтобы каждый из нас заботился о порядке на своем подворье, прилегающей к дому территории, и тогда станет краше наша малая родина.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.