В трудовых коллективах 

Помогают трудолюбие, старание, аккуратность и… смекалка

12 Redactor Комментариев нет

Виталий Щербо работает водителем  на  вывозке леса в ГЛХУ “Пуховичский лесхоз” пятый год. Когда пришел в этот коллектив, уже имел немалый водительский стаж. И все же пришлось сесть за парту в учебном  центре, чтобы  овладеть спецификой  работы  оператора  крана-манипулятора.

На практике же помогал осваивать приемы управления манипулятором опытный водитель лесхоза Евгений  Нагорнюк.

Сегодня Виталий Александрович уже не представляет себя без работы на сортиментовозе МАЗ-МАН-632А59. Машина новая, получил ее в прошлом году. Она имеет большую вместимость, что очень важно в работе, ведь древесину приходится возить на далекое расстояние не только из лесничеств нашего района. В прошлом году, например,  работал в  Слуцком районе.

Виталий Щербо.

Производственные задания  Виталий Щербо успешно не только выполняет, но и перевыполняет. Например, за январь он вывез 2895 кубометров древесины,  погрузил   в   вагоны 1722  кубометра, выполнив задание на 140 процентов. Ему помогают трудолюбие, старание, аккуратность и… смекалка. Именно она, ведь для того, чтобы плотно уложить древесину, чтобы не оставалось воздуха между бревнами, необходима не только сноровка. На погрузке он настоящий виртуоз!

А еще Виталий Александрович всегда заботится о машине, содержит ее в идеальном состоянии, чтобы не подвела на сложных дорогах. Лесные дороги — это не асфальт.

Работу водителя лесхоза Виталия Щербо заметили и отметили в коллективе. Это, конечно, приятный момент. Но он обязывает  трудиться дальше также добросовестно.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

Вам также может понравиться

ОАО «Завод горного воска» посетил представитель Балканского региона

Redactor 0

Губляе восень фарбы

Redactor 0

У райкаме прафсаюза работнікаў АПК павіншавалі жанчын з Днём маці

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿