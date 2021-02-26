Виталий Щербо работает водителем на вывозке леса в ГЛХУ “Пуховичский лесхоз” пятый год. Когда пришел в этот коллектив, уже имел немалый водительский стаж. И все же пришлось сесть за парту в учебном центре, чтобы овладеть спецификой работы оператора крана-манипулятора.

На практике же помогал осваивать приемы управления манипулятором опытный водитель лесхоза Евгений Нагорнюк.

Сегодня Виталий Александрович уже не представляет себя без работы на сортиментовозе МАЗ-МАН-632А59. Машина новая, получил ее в прошлом году. Она имеет большую вместимость, что очень важно в работе, ведь древесину приходится возить на далекое расстояние не только из лесничеств нашего района. В прошлом году, например, работал в Слуцком районе.

Производственные задания Виталий Щербо успешно не только выполняет, но и перевыполняет. Например, за январь он вывез 2895 кубометров древесины, погрузил в вагоны 1722 кубометра, выполнив задание на 140 процентов. Ему помогают трудолюбие, старание, аккуратность и… смекалка. Именно она, ведь для того, чтобы плотно уложить древесину, чтобы не оставалось воздуха между бревнами, необходима не только сноровка. На погрузке он настоящий виртуоз!

А еще Виталий Александрович всегда заботится о машине, содержит ее в идеальном состоянии, чтобы не подвела на сложных дорогах. Лесные дороги — это не асфальт.

Работу водителя лесхоза Виталия Щербо заметили и отметили в коллективе. Это, конечно, приятный момент. Но он обязывает трудиться дальше также добросовестно.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.