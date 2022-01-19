ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА!!!

Октябрьским РУВД г.Минска устанавливается местонахождение без вести пропавшего жителя г. Минска Кошкина Кирилла Владимировича, 20.02.1997 г.р., который 30.11.2021г. примерно в 16 часов ушёл с места работы в неизвестном направлении.

В 18.35 Кошкин К.В. замечен в подземном переходе станции метро «Могилёвская», в 18.59 проходил около АЗС № 38 (Минский район, 1 км юго-западнее деревни Б.Тростенец) вдоль трассы М4 в направлении д. Прилесье.

Его приметы : на вид 20-25 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые, средней длины.

Был одет: черная зимняя куртка длиной ниже пояса, темно-синие брюки, серый джемпер, фиолетовая рубашка, черные ботинки, при ходьбе широко размахивает руками.

Кошкин К.В. страдает аутизмом

Гражданам, которым что-либо известно о местонахождении Кошкина К.В., просьба сообщить в Октябрьское РУВД г. Минска по телефонам: 8017-2220442, 8029-3650240, 8029-8618240 (ОДС); 8017-2396471, моб. 8029-7225295 (уголовный розыск) или по телефону 102.