Помогите Насте!

«О том, что мама смертельно больна, он не знает».

Кириллу всего 6 лет. Он не должен остаться без мамы!

У 35-летней Анастасии Гайса, мамы 6-летнего Кирилла, IV стадия рака сигмовидной кишки, с которым она борется уже 3 года. В апреле 2020 года у нее снова обнаружили рецидив. Дорогостоящий таргетный препарат Авастин, который назначен Насте, оплатить она не может, потому что живет одна с сыном на пенсию по инвалидности – 245 бел.руб. в месяц. Стоимость только одного флакона Авастина – 2491, 58 бел.руб. – в 10 раз большее, чем Настина пенсия. Помогите маме Кирилла!

–После того как родился мой сыночек Кирилл, я стала часто обращаться за консультациями к докторам из-за тянущих болей внизу живота, не раз проходила обследование. Но никто ничего не находил и мне назначали симптоматическое лечение, – рассказывает Анастасия.

Когда боли стали сильнее, Настя обратилась в частную клинику для УЗИ органов малого таза и мочевого пузыря.

«Вам нужно срочно на консультацию к гинекологу. У Вас кисты на яичниках по 15 см», – вспоминает Настя слова доктора. – Миллиметров? – переспросила она. –Нет. Сантиметров, – ответил доктор.

Анастасию направили в женскую консультацию по месту жительства, потом госпитализировали в БСМП г.Гродно. Биопсия подтвердила онкологию.

– Кисты, которые у меня нашли, были метастазами, а сама опухоль находилась в кишечнике, – рассказывает Настя.

10 мая 2018 года в онкологическом отделении Гродненской областной больницы Насте сделали сложную операцию по удалению самой опухоли и метастазов, которые были обнаружены не только в полости матки, но и в печени, а также в брюшной полости.

– Мне назначили 8 курсов химиотерапии, которые я начала проходить в Боровлянах. Когда после 6-го курса мне добавили таргетный препарат, в дальнейшем лечении в Боровлянах мне было отказано. Пояснили, что таргетный препарат можно получать только по месту жительства.

Когда Анастасия прошла все курсы химиотерапии, обследование ПЭТ показало, что очагов опухоли нет, и Настю отпустили домой. Но на первом же плановом обследовании, назначенном через 3 месяца, вновь обнаружили метастазы в печени. Прооперировать Настю не смогли.

–Доктора думали, что опухоль возможно удалить хирургически, но когда уже в операционной меня раскрыли, оказалось, что метастазы находятся глубоко в печени. Оперировать не стали, просто зашили и все, – рассказывает Настя.–Вновь назначили химиотерапию.

Когда закончились назначенные 11 курсов химиотерапии, Настю поздравляли с победой, а на следующем плановом обследовании через 3 месяца вновь обнаружили рецидив.

– Я лечусь уже 3 года, – рассказывает Настя. –Но как только мне перестают капать химию, происходит рецидив. На обследовании, проведенном в апреле, у меня вновь обнаружили очаги опухоли в печени, множественные мелкие метастазы в брюшной полости. Удалить их не могут. Поэтому я снова прохожу курсы химиотерапии один за другим с перерывом в 2 недели. Сколько их будет – не известно.

У Насти 4 стадия рака. Настя живет одна с сыном на пенсию по инвалидности – 245 бел.руб. в месяц. Отец Насти умер, мама участия в судьбе дочери не принимает.

Назначенное Насте лечение состоит из 3 препаратов. Фторурацил–предоставляется государством бесплатно. Оксалиплатин – должен предоставляется государством бесплатно, Авастин – не предоставляется бесплатно. Стоимость 1 флакона препарата– 2491, 58 бел.руб.

– Когда я проходила предыдущий курс химиотерапии, мне сказали, что Оксалиплатина (бесплатного препарата) на следующий курс химии уже нет, потому что он закончился, а аптека вовремя его не заказала. Поэтому или я куплю его сама или придется ждать неизвестно сколько времени. Это очень опасно, ведь химия рассчитывается строго по неделям, и если упускать время, не получать нужные препараты вовремя, нет никакой гарантии что лечение вообще будет помогать. Я сразу заказала препарат в России, ведь в Беларуси он не продается. Но пока я ждала доставки, химиотерапию пришлось отложить на неделю.

У Насти вторая нерабочая группа инвалидности и 6-летний сын, Кирилл, которого она воспитывает одна. В сентябре 2020 года он пойдет в первый класс. Он очень хочет прийти на свой первый звонок вместе с мамой.

– Мама болеет, – говорю я сыночку. –Он знает, что мама часто лежит в больнице, часто плохо себя чувствует из-за лекарств. Поддерживает меня. Помогает как может. Он каждый вечер вместе со мной молится, чтобы мама поправилась. О том, что мама смертельно больна, он не знает.

Обращение Насти

Я прошу Вас о помощи! Я очень хочу жить, хочу растить моего сыночка! Я знаю, что завтра я просто могу не проснуться… Химия убивает, она убивает не только опухоль, но и по-немногу меня…Это лечение – мой шанс на спасение. Помогите мне победить рак!!! Прошу Вас, не отворачивайтесь! Спасибо Вам от всего сердца!

Помогите Насте!

Мы от всего сердца просим Вас о помощи для мамы Кирилла, Насти. Кириллу всего 6 лет. Он не должен остаться без мамы.

Метастазы, которые сейчас выявили у Насти, нельзя удалить традиционным способом –они находятся глубоко в печени. Но помочь Насте согласились в Европейском Медицинском Центре в Москве, где лечение производится на линейном ускорителе последнего поколения для радиохирургии и лучевой терапии (Varian EDGE).

Чтобы для Насти определили точную схему лечения, ей необходимо пройти обследование (МРТ печени с Примовистом), которое точно покажет расположение очагов опухоли в печени и позволит воздействовать на них, а также консультацию врача онколога-радиолога медицинского центра.

Возможности оплатить это обследование и консультацию, как и препарат Авастин, который Насте необходимо купить на 3 следующих курса таргетной терапии, первый из которых должен начаться 10 июля, у Насти нет. У нее 2-я нерабочая группа инвалидности, а на пенсию в 245 бел.руб. ей с ребенком надо просто хотя бы выжить.

Чтобы оплатить хотя бы покупку препарата Авастин, который ей сейчас назначен, Настя самостоятельно вела сбор в социальных сетях и Вайбере, но на лечение, которое ей необходимо продолжать в июле месяце (45, 6 курс химиотерапии), ей удалось собрать чуть более одной с половиной тысячи бел.руб., чего не хватит на оплату даже одного флакона Авастина, стоимостью 2491, 58 бел.руб. (в 10 раз больше чем Настина пенсия по инвалидности).

Мы открываем сбор для Гайса Анастасии на приобретение таргетного препарата Авастинна 3 курса(7474,74 бел.руб.), а также на обследование и консультацию в Европейском Медицинском Центре, общей стоимостью 736 евро (2003,98 бел.руб. по курсу НБРБ на 2 июля 2020 года).

Поскольку предварительную смету на лечение Анастасии клиника будет готова предоставить только после прохождения обследования и консультации с врачом онкологом-радиологом, сразу после консультации сумма сбора будет изменена согласно смете на назначенное для Анастасии лечение.

Вы можете помочь Насте в оплате таргетного препарата Авастин, обследования (МРТ печени с Примовистом), и консультации врача онколога-радиолога общей стоимостью 9478,72 бел.руб., внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Гайса Анастасие:

Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, VisaElectron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

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Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

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Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!