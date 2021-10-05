Помощь детям с аутизмом в Пуховичском районе. История Сережи из Марьиной Горки

Сереже — 9 лет, он старший в многодетной семье, где еще растут его 3-летняя сестра и 7-месячный братик. У Сережи аутизм, но его мама убеждена, что с ним нужно взаимодействовать так же, как с другими детьми, не выделяя, чтобы он сам понимал, что он — просто ребенок. Хотя и с «особенностями», как это сейчас называют.

— С самого детства Сережа замыкался при большом скоплении людей, — начинает свой рассказ мама Юлия. — Когда все дети кучкой садились в песочнице играть лопатками, он всегда стоял отдельно. До 5 лет он у нас не разговаривал, иной раз не мог даже сказать «мама», просто мычал, пальчиком показывал. И еще он очень болезненно воспринимал звуки. Когда он слышал пылесос, он доходил до истерики. Приходилось уходить из дома, чтобы кто-то сделал уборку.

Юлия признается, что в то время закрывала глаза на то, что сын не такой как другие, занималась самоуспокоением. Но педагоги периодически обращали ее внимание на особенности ее ребенка.

— Мне тогда очень много людей об этом говорили. В садике Сережу обследовали специалисты из Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР) и сказали мне, что ребенок немного не так себя ведет и не разговаривает. И тогда я поняла, что — да, это какой-то звоночек. И мы пошли… в государственные, частные организации… где мы только не были, чего мы только не пили.

Семья Сережи вместе со специалистами долго разбиралась, что с ним. Затем кто-то подсказал, что у мальчика может быть аутизм. Юлия говорит, что первая из семьи приняла диагноз, потому что как мама должна была действовать, чтобы помочь своему ребенку.

— Я видела, что ему трудно: трудно социализироваться, общаться, объяснить, показать свои эмоции. К 6 годам нам окончательно поставили диагноз аутизм и оформили инвалидность. И тогда все стало на свои места. Ты понимаешь весь мир ребенка, почему он так себя ведет и что по-другому у него не получается.

Другим членам семьи Сережи понадобилось больше времени, чтобы принять его особенность. Дольше всех, как говорит Юлия, его не принимала бабушка, потому что она медик и считала, что ее внук не может быть таким.

— У многих этот диагноз ассоциируется с тем, что ребенок дурак, что он не может ни думать, ни социализироваться. А очень часто такие дети — гении, только нельзя запускать, надо развивать ребенка, — убеждена Юлия.

Но, как оказалось, развивать особенного ребенка непросто и недешево. В Марьиной Горке занятий для детей с аутизмом не проводили, а в Минске они оказались семье Сережи не по карману. Поэтому сначала приходилось справляться своими силами дома и в садике. Но этого, как признается мама Сережи, было мало.

— ЦКРОиР, где с сыном могли бы заниматься специалисты, до этого был в Руденске, и только недавно открылся здесь, в Марьиной Горке, чему мы очень рады. И вот с прошлого года Сережа начал ходить туда на занятия по арт-терапии.

Результаты занятий проявились довольно быстро. По словам мамы, Сережа начал тянуться к детям, которые вместе с ним посещали занятия, даже по-своему полюбил одну из девочек с ДЦП с красивым именем Касьяна: все время переживал за нее, спрашивал о ней.

— У Сережи стали заметны улучшения в плане социализации. В прошлом году в школе у него была тьютор. После года занятий в ЦКРОиР мы вышли на тот уровень, что нам его отменили. Второй раз в первый класс он пошел в этом году сам, без сопровождения, — радуется мама.

Как рассказала Ольга Казанцева, специалист по сотрудничеству с учреждениями образования и другими организациями «SOS-Детская деревня Марьина Горка», занятия, которые посещал Сережа, проводились в рамках проекта «Арт-терапия: развитие через творчество». Он был разработан и реализован ЦКРОиР совместно с SOS-Детской деревней в 2020/2021 учебном году. Кстати, помещение ЦКРОиР в Марьиной Горке тоже предоставлено SOS-Детской деревней. И это, как говорит Ольга, уникальное сотрудничество:

— Это первый и единственный случай частно-государственного партнерства, когда на территории частного учреждения образования работает государственная организация. Филиалом Пуховичского ЦКРОиР это место не является, его официальное название — Ресурсный центр помощи детям с особенностями психофизического развития, — поясняет Ольга.

Проект «Арт-терапия: развитие через творчество» — не первый в совместной работе ЦКРОиР и SOS-Детской деревни. Ранее одним из весьма важных проектов был проект «Мобильная группа», в котором специалисты Ресурсного центра ездили по району для оказания методической помощи педагогам, их обучения работе с детьми с особенностями психофизического развития.

— Каждый год мы запускаем новый проект, — рассказывает Ольга. — Разрабатываем его совместно со специалистами ЦКРОиР. Мы смотрим, какая есть проблема, как мы ее можем решить, кого из специалистов для этого можем привлечь. Когда через год проект заканчивается, SOS-Детская деревня из него уходит, а услуга остается.

Так, например, по окончании проекта «Мобильная группа», помощь Ресурсного центра педагогам Пуховичского района осталась. То же и с проектом «Арт-терапия: развитие через творчество»: занятия по арт-терапии дети смогут посещать и дальше, несмотря на окончание проекта в этом году.

— Мы, как SOS-Детская деревня, — говорит Ольга, — предоставляем возможность более широкого охвата людей, большего количества оказания помощи, повышения ее качества. Все остальное – это ЦКРОиР.

Простыми словами: SOS-Детская деревня предоставляет помещение, оборудование, расходные материалы, обеспечивает обучение специалистов, а ЦКРОиР — с использованием этой материально-технической базы осуществляет работу с детьми и их семьями. Причем для родителей это абсолютно бесплатно. В этом и заключается работа Ресурсного центра, в котором совместно работают государственная и частная организации.

Педагоги Пуховичского района также могут обратиться в Ресурсный центр за помощью: они имеют возможность сами сформулировать проблему, обозначить интересующие вопросы, запросить необходимые им знания. На основании запроса Ресурсный центр подбирает тематику и содержание обучения и проводит семинары-практикумы, мастер-классы, обучающие курсы, групповые и индивидуальные консультации для педагогов района. И для них это — тоже бесплатно.

Автор статьи: Надежда Саблина

Автор фото: Светлана Курейчик, Надежда Саблина и предоставлены героями

Источник: МЛЫН.BY