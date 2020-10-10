ПОМОЖЕМ АРТУРУ САВЧУКУ: МАЛЬЧИКУ НЕОБХОДИМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОЛЯСКА!

Елена Александровна Савчук – мама троих чудесных деток. Старшему сыночку Ярославу уже 11 лет, младшей Виктории – 1 год и 7 месяцев, а Артуру – 8 лет. Именно ему сейчас очень нужна Ваша помощь! У Артура ДЦП III степени тяжести, IV степень утраты здоровья. Мальчик нуждается в специализированной коляске для передвижения, приобрести которую у многодетной семьи с 3 несовершеннолетними детьми просто нет возможности.

– Артур появился на свет на 29 неделе беременности в г.Гродно. Родившись, он не начал дышать, – вспоминает мама. – Мне сказали, что у него не раскрылись легкие, произошло кровоизлияние в головной мозг. Моего сыночка смогли реанимировать и спасли ему жизнь, – с благодарностью к докторам вспоминает мама.

Более 2 месяцев Артура выхаживали сначала в родильном отделении, потом в Гродненской детской областной клинической больнице. Динамика была положительной, и через какое-то время он смог самостоятельно дышать, набрал вес. Но когда родители смогли привезти его на первую реабилитацию – прогнозы были неутешительными.

«Никакого психического развития», – вспоминает мама слова реабилитологов. – Артур тогда не мог удерживать голову. Не переворачивался, не реагировал на окружающий мир. «И никогда не будет», – так мне и сказали. Это было невыносимо слышать, просто не верилось, – вспоминает мама.

Даже такие тяжелые прогнозы родителей не испугали. Они стали приглашать домой массажистов, заниматься с ребенком лечебной физкультурой, а потом узнали про Войта-терапию, накопили средства и повезли Артура в Чехию.

– После этой реабилитации у Артура произошел большой скачек в развитии, – рассказывает мама. – Он окреп, стал удерживать голову, понемногу начал понимать обращенную речь, откликаться на просьбы.

Родители продолжили возить сына на реабилитации, побывали не только в Чехии, но и в Китае, куда отправились благодаря помощи неравнодушных людей, поддержавших Артура. Мальчику было тогда 3 года.

– После реабилитации в Китае он начал сидеть с опорой, стал лучше видеть, мог осознанно нас позвать: «мама, баба…». Артур стал лучше понимать речь, мог показать картинки, когда мы их называли, и даже немного постоять у опоры, – рассказывает мама. – А еще в Китае он очень полюбил музыку. Даже сейчас его любимая игрушка – умная колонка «Алиса» – музыкальная.

Артур расцветал на глазах. Его родители использовали все возможности, чтобы возить ребенка на реабилитации в Республике Беларусь и за рубежом. Мальчик, который должен был остаться лежачим и не на что не реагирующим, смог подняться на ноги, а в 6 лет начал хорошо говорить.

– Сначала по пару слов, а потом и предложениями, – рассказывает мама. – Теперь он не умолкает: ему все интересно, засыпает нас вопросами, шутит, рассказывает…

Сейчас Артуру 8 лет. Мальчик уже закончил дошкольную группу при «Гродненском областном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», а в этом сентябре пошел в первый класс!

– Он очень этого ждал, гордился, что с букетом едет на свою первую линейку, что у него будет своя парта, что теперь он – школьник, – рассказывает мама.

Артур – очень способный мальчик. Он знает все цвета и формы, цифры до 20, и с удовольствием посещает занятия.

– Приедем домой, и Артур сразу рассказывает, каким был день, кто из детей что делал, что было интересного. Программу там подбирают под каждого ребенка индивидуально, исходя из способностей, поэтому каждый может заниматься, обучаться, выполнять свои индивидуальные задания.

У Артура сильная спастика в руках. Он не может брать предметы самостоятельно, но может их удерживать.

– Когда Артур хочет во что-то поиграть, то просит, чтобы я вложила нужную игрушку ему в ручку, потому что сам правильно взять ее он не может. А когда наиграется, отпускает ее и просит другую игрушку. Машинки – его любимые, особенно машинки «такси». Он любит играть в водителя, в доктора, в «истребителя» мух, – смеется мама.

Из-за сильной спастики и слабых неразвитых мышц Артур не может стоять на ножках самостоятельно. И дома, и на улице родители перемещают его в коляске, которая уже совсем износилась и уже не подходит ребенку по росту. Возможности приобрести ее за свои средства у семьи, воспитывающей троих несовершеннолетних детей, нету.

Артуру нужна Ваша помощь!

Артур очень добрый, веселый, общительный мальчик с улыбкой, которая покорит любого. Родители изо всех сил стараются сделать для сына все возможное, ввозя его на лечение и реабилитации. Коляска, в которой до сих пор возили мальчика, уже совсем износилась. В ней погнулась рама, проваливается сидение. Чтобы ребенок хоть как-то мог в ней сидеть, родители вкладывают под сидение деревянные досочки.

Мы от всего сердца просим Вас поддержать Артура и помочь в приобретении для него специализированной коляски Круизер с комплектацией, общей стоимость 246400 рос.руб. (8249 бел.руб. по курсу НБ РБ на 05.10.2020 года). Сделать это можно, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Савчуку Артуру:

1. Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн пожертвование перейдя по ссылке https://c-vera.by/online-pomocsh/ .

2. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

4. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 < Имя ребенка > <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Артур ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Артур 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!