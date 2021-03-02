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“Поможем детям вместе!”

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Под таким названием в конце прошлого года торговая сеть продуктовых магазинов “Доброном” и “Копеечка” провела благотворительную акцию, в рамках которой 10 копеек с продажи каждого магнита из серии “Добрики” перечислялись в детские дома. За время проведения акции было собрано 68 тысяч рублей, которые распределили на 6 детских домов.   Часть денежных средств, полученных от продажи  сувенирного товара,  перечислена и на благотворительный расчетный счет  ГУО “Руденская вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей”. На прошлой неделе состоялась торжественная передача подарочного сертификата.

— Сегодня в нашей школе-интернате проживают и обучаются  105 воспитанников от 5  до 18 лет, — рассказала директор ГУО “Руденская вспомогательная школа-интернат” Наталья Дировская. — Дети у нас  получают  среднее и  профессиональное образование. Например,  по специальности “маляр-штукатур”, “овощевод-садовод”, “рабочий зеленого строительства”. Недавно в рамках акции “Наши дети” мы получили в подарок от райисполкома промышленную стиральную машину. Мы  планируем провести модернизацию нашего прачечного комплекса, поэтому  помощь, которую оказало нам  ЗАО “Доброном”, очень существенна.  У нас большие объемы стирки  белья и одежды. Потратим денежные средства на приобретение гладильного катка и сушилки.

Начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Анна Скорая поблагодарила гостей и отметила, что эти средства будут   использованы   по  назначению.

Воспитанники  школы-интерната  обрадовались и  другим  подаркам:  спортивному инвентарю, волейбольным,  футбольным  и  баскетбольным  мячам.

Вручая подарочный сертификат, региональный управляющий ЗАО “Доброном” по Минской области   Инна Коренская отметила, что на опыте своей  торговой сети они постарались показать, как, объединившись с покупателями,  можно собрать  достаточно  большую  сумму,  чтобы   подарить детям немного радости. А также от лица компании поблагодарила  всех   покупателей, которые  приняли  участие  в  благотворительной акции.

Анастасия   ПЛЕТНЕВА.

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