“Поможем детям вместе!”

Под таким названием в конце прошлого года торговая сеть продуктовых магазинов “Доброном” и “Копеечка” провела благотворительную акцию, в рамках которой 10 копеек с продажи каждого магнита из серии “Добрики” перечислялись в детские дома. За время проведения акции было собрано 68 тысяч рублей, которые распределили на 6 детских домов. Часть денежных средств, полученных от продажи сувенирного товара, перечислена и на благотворительный расчетный счет ГУО “Руденская вспомогательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”. На прошлой неделе состоялась торжественная передача подарочного сертификата.

— Сегодня в нашей школе-интернате проживают и обучаются 105 воспитанников от 5 до 18 лет, — рассказала директор ГУО “Руденская вспомогательная школа-интернат” Наталья Дировская. — Дети у нас получают среднее и профессиональное образование. Например, по специальности “маляр-штукатур”, “овощевод-садовод”, “рабочий зеленого строительства”. Недавно в рамках акции “Наши дети” мы получили в подарок от райисполкома промышленную стиральную машину. Мы планируем провести модернизацию нашего прачечного комплекса, поэтому помощь, которую оказало нам ЗАО “Доброном”, очень существенна. У нас большие объемы стирки белья и одежды. Потратим денежные средства на приобретение гладильного катка и сушилки.

Начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома Анна Скорая поблагодарила гостей и отметила, что эти средства будут использованы по назначению.

Воспитанники школы-интерната обрадовались и другим подаркам: спортивному инвентарю, волейбольным, футбольным и баскетбольным мячам.

Вручая подарочный сертификат, региональный управляющий ЗАО “Доброном” по Минской области Инна Коренская отметила, что на опыте своей торговой сети они постарались показать, как, объединившись с покупателями, можно собрать достаточно большую сумму, чтобы подарить детям немного радости. А также от лица компании поблагодарила всех покупателей, которые приняли участие в благотворительной акции.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.