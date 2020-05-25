Поможем Максиму услышать этот мир!

В январе 2020 года появилась первая статья о помощи Максиму Савчицу – 5-летнему мальчику из города Лида, который когда-то мог слышать, но потом полностью потерял слух. Все эти годы он борется за возможность понимать маму и папу, играть с друзьями, пойти в обычную школу. Его время уходит, потому что чем дольше он не различает звуки, тем сложнее ему будет справиться. Помогите Максиму! Из-за роста курса евро цена кохлеарной системы для мальчика постоянно растет.

Из истории Максима

– Мама, папа, баба, – это были первые слова Максима, которые он произнес до того, как перестал слышать, – вспоминает мама Максима, Мария. – Ему был один годик, когда мы стали замечать, что сыночек начал отдаляться, замыкаться в себе, реагировал на музыкальные игрушки, только когда на них загорались лампочки, оборачивался только в ответ на громкие звуки. Прошло несколько месяцев и Максим полностью потерял слух.

Проведенное под наркозом исследование КСВП показало, что у Максима утрачен слух на оба ушка. Его диагноз: двусторонняя нейросенсорная потеря слуха/глухота.

В 2 годика Максиму установили кохлеарный имплант. С тех пор с ним постоянно занимаются родители и сурдопедагоги, но несмотря на усиленные занятия, прогресса в его речевом развитии и слуховом восприятии по-прежнему нет.

ПОМОГИТЕ МАКСИМУ!

Сейчас Максиму 5 лет. У него слышит одно ушко, но даже с ним мальчик не различает звуки, не понимает речь, не может научиться говорить. Его шанс – установка кохлеарной системы на второе ушко.

Время уходит, и чем старше становится Максим, тем сложнее ему будет справиться: после операции процесс реабилитации начнется с нуля.

Обращение Центра помощи «Вера»

Сбор в поддержку Максима был открыт в конце января 2020 года. Мы обратились с просьбой о помощи мальчику к неравнодушным людям, компаниям и организациям, средствам массовой информации по всей стране. Благодаря каждому, кто поддержал Максима в его борьбе за здоровое детство, на 15 мая 2020 года для приобретения кохлеарной системы для мальчика собрано 19610 евро из 23500 евро. К сожалению, из-за постоянного роста курса евро и невозможности ведения сбора в иностранной валюте, стоимость кохлеарной системы с января месяца увеличилась с 55116 бел.руб. до 62242 бел.руб. и остаток по сбору составил 10303бел.руб. (3890 евро по курсу НБ РБ на 15 мая 2020 года).

Чтобы сохранить поступившие в поддержку Максима средства, мы не единожды переводили собранные пожертвования на счет родителей Максима, а те в свою очередь конвертировали их в евро (https://c-vera.by/courses/savchic-maksim/). Мы выражаем огромную благодарность сотрудникам ОАО «АСБ Беларусбанк» по г.Лида за помощь, оказанную родителям Максима в вопросах конвертации.

10303 бел.руб. – это сумма, которая необходима для помощи Максиму сегодня. Уже завтра эта сумма может снова вырасти, а значит Максиму придется ждать еще дольше.

Мы от всего сердца просим Вас поддержать Максима! Ваша поддержка – его единственный шанс научиться понимать, научиться говорить! Подарите Максиму второе ушко и здоровое детство!

Как помочь

Помочь в приобретении системы кохлеарной имплантации для Максима Савчица (импланта «SYNCHRONY» и аудиопроцессора «SONNET» стоимостью 23500 евро (62242 бел.руб. по курсу НБ РБ на 15 мая 2020)) Вы можете, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Савчицу Максиму:

1. Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Максим ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Максим 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

4. USSD-запрос для абонентов life:) и МТС.

Для абонентов оператора связи МТС. Набирая номер *222*24# (вызов), вы пожертвуете 2 рубля*.

* После отправки USSD-запроса вы получите сообщение, в котором вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”. Обращаем ваше внимание на то, что сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. После проведения платежа на счету должно остаться не менее 0,30 руб. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 0,04 руб. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Для абонентов оператора связи life:). Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов), вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб*.

*Сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. Для совершения

пожертвования на балансе номера должна быть сумма, не меньше суммы пожертвования. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Спасибо огромное каждому за помощь, оказанную Максиму Савчицу!