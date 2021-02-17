Поможем рыбе дышать: пуховчан просят помочь в бурении лунок на замерзших водоемах

В связи со сложившимися погодными условиями в зимний период, в целях недопущения массового замора рыбы на водных объектах нашей страны, вызванного снижением содержания растворенного в воде кислорода, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды обращается ко всем неравнодушным к природе гражданам, рыболовам-любителям и общественным природоохранным организациям оказать помощь в бурении лунок на замерших водоемах.

Чтобы не замерзла вода в лунке необходимо в нее вертикально вставить камыш или солому. Эти мероприятия будут способствовать насыщению воды кислородом и, соответственно, позволят сохранить наши рыбные ресурсы.

Также просим граждан информировать о случаях массового подхода рыбы к лункам на водных объектах областные комитеты, районные и городские инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Дмитрий Климашевский,

начальник Пуховичской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.