Попробовать лекарственный чай, измерить сатурацию — что в выходные ждет белорусов на Кургане Славы

В субботу и воскресенье на выставке у Кургана Славы будут участвовать фармацевты и медики — главное управление по здравоохранению, фармацевтические заводы, областной Красный Крест.

У Кургана Славы можно будет пройти первичное медицинское обследование — термометрию, измерение сатурации, артериального давления, уровня сахара в крови — и получить информацию о платных медицинских услугах в конкретном учреждении здравоохранения Минской области.

Участвуют Минская областная клиническая больница, Минская областная детская клиническая больница, Клинический родильный дом Минской области, Минская областная стоматологическая поликлиника, Минский областной кожно-венерологический диспансер, Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология», Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье», Минская областная станция переливания крови, Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Ждановичи», Борисовский государственный медицинский колледж», Молодечненский государственный медицинский колледж, Слуцкий государственный медицинский колледж.

От Минской областной организации Белорусского Общества Красного Креста будут работать 2 палатки — по оказанию первой помощи и психоэмоциональной разгрузки. Желающие смогут обучиться оказанию первой помощи (продолжительность 15-20 минут).

Также можно узнать о вакцинации против COVID-19.

Посетителей обеспечат дезсредствами, масками, перчатками для посетителей. Волонтеры помогут посетителям при подъеме/спуске на Курган Славы. Для детей будет организовано проведение художественной росписи на лице, столики с раскрасками.

От «Минской Фармации» участвуют представители фармацевтических заводов:

26.06.2021 – СООО «Лекфарм» и ОДО «Аматег»;

27.06.2021 – СП ООО «Фармлэнд» и ООО «ПАДИС’С».

Посетители мероприятия смогут получить фармацевтическое консультирование — как применять лекарственные средства и другую продукцию предприятий, а также поучаствовать в дегустации лекарственных чаев.

Источник: сайт Миноблисполкома.