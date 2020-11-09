Популяционный иммунитет к COVID-19 в Беларуси после первой волны оценивается в 15-20%

Популяционный иммунитет к COVID-19 в Беларуси после первой волны коронавируса оценивается в 15-20%. Об этом сообщил в интервью БЕЛТА заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

«Специалисты предварительно оценивают популяционный иммунитет в республике после первой волны на уровне 15-20%. Более точные сведения мы сможем получить позднее, когда будут проведены исследования за более длительный период, хотя бы 1-2 года», — сказал Игорь Петришенко.

«Иммунитет у тех, кто перенес инфекцию ранее, есть. Вопрос в его выраженности и эффективности. К сожалению, у ряда переболевших антитела не регистрировались или их уровень был низкий. То есть у этих граждан сформировался низкий иммунитет. Это становится причиной повторных заражений», — отметил вице-премьер.

В мире повторные случаи заболевания наблюдаются у менее чем 0,5-1% ранее болевших.

Источник: БелТА