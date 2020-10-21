Пора домой! Военнослужащие в/ч 89417 простились с боевым Знаменем бригады

— Нынешняя осень для меня, как и для многих ребят, поистине особенная: мы с нетерпением ждали, когда нам зачитают приказ об увольнении в запас. И вот этот день настал, — говорит наш земляк Александр Винницкий.

Мы беседуем на Аллее воинской славы после церемонии прощания с боевым Знаменем бригады, и я невольно вспоминаю, как в июне 2019 года впервые встретилась с Александром на присяге. Теперь передо мной возмужавший и более рассудительный молодой человек, который строит конкретные планы на будущее. Поделиться ими с родными Саша сможет уже 26 октября, когда вернется домой.

А в Гомеле родители ждут сына Александра Савченко. В в/ч 89417 он служил год: до армии получил высшее образование и работал учителем физкультуры. К своим многочисленным спортивным наградам и достижениям Александр добавил еще одно: он стал лучшим разведчиком-гранатометчиком.

— Мне нравится узнавать что-то новое. На занятиях внимательно слушал офицеров, учил теорию и на стрельбах показывал свои умения. Успешно проявил себя на соревнованиях «Полярная звезда», — отмечает Александр. — Про год, проведенный в армии, я не жалею. Здесь узнал, что такое настоящая дружба.

У каждого из военно-служащих впереди своя жизненная дорога. Главные пожелания от исполняющего обязанности командира в/ч 89417 Дмитрия Ворошилова и ветеранов бригады — с гордостью носить звание разведчика и быть достойными продолжателями традиций спецназа.

Церемония вручения грамот и медалей была, пожалуй, самой приятной и самой продолжительной частью мероприятия. Дмитрий Ворошилов отметил, что на его памяти такого количества награждаемых военнослужащих не было.

Завершилась церемония прощания со Знаменем небольшим концертом, который подготовили военнослужащие бригады. Финальную песню «Пятерка спецназа» увольняемые в запас пели вместе. А молодые люди, которые решили остаться на службу по контракту, услышат ее еще не раз.

Екатерина ИЛЬЮШЕНКО.