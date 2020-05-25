Пора включать фары: ГАИ начинает спецмероприятие «Внимание — дети!»

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остается актуальной. В текущем году наблюдается существенный рост аварий с участием несовершеннолетних.

С начала 2020 года произошло 26 ДТП, в результате которых 4 несовершеннолетних погибли (все погибшие пассажиры) и 25 травмированы (за аналогичный период 2019 года 10-0-15).

С участием несовершеннолетних пешеходов зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 14 детей получили травмы различной степени тяжести, в 3 из которых виновны дети.

Ошибки несовершеннолетних пешеходов, ставшие причинами ДТП:

— переход через проезжую часть вне пешеходного перехода;

— неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю;

— нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

ВНИМАНИЕ!

В преддверии летних каникул Госавтоинспекция Республики Беларусь с 25 мая по 5 июня 2020 года проводит специальное комплексное мероприятие: «Внимание — дети!».

Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не допустить несчастных случаев с детьми! Будьте им положительным примером на дороге! Не оставляйте без присмотра малолетних и конечно же, постоянно напоминайте юным участникам дорожного движения о том, как вести себя на дороге и в транспорте!

В случае выявления сотрудниками милиции фактов нарушения ПДД несовершеннолетними, в отношении родителей могут быть составлены административные протоколы по ст.9.4 КоАП Республики Беларусь.

Уважаемые водители! Согласно п.166.9 ПДД в период проведения специального комплексного мероприятия необходимо включить ближний свет фар во время движения в светлое время суток! В обязательном порядке перевозите детей только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства!

Уважаемые взрослые! Безопасность детей в первую очередь зависит от вашего внимания и контроля!

УГАИ УВД Миноблисполкома.