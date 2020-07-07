В целях повышения социальной активности молодежи, обеспечения временной занятости молодежи в свободное от учебы и работы время на территории Минской области работают студенческие отряды.

Порядок деятельности студенческих отрядов предусмотрен Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2012 № 181 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь» (далее ‑ Указ № 181), Инструкцией о порядке организации деятельности студенческих отрядов, утвержденной постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 07.06.2012 № 60 (далее ‑ Инструкция).

Привлечение к выполнению работ в организации участников студенческих отрядов должно проводиться с соблюдением требований Указа № 181 и Инструкции.

Инструкцией установлены ограничения по количеству человек (не менее 7 и не более 30 человек), образующий студенческий отряд, а также минимальный срок трудовой деятельности (не менее 10 дней и период деятельности с 1 мая по 30 сентября.

Деятельность студенческого отряда осуществляется на основании договора, заключаемого между направляющей и принимающей организациями. Для организаций, привлекающих к работе участников студенческих отрядов, предусмотрена льгота. Они освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование) для работодателей (28%) в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее — бюджет фонда) в части выплат, начисленных в пользу участников студенческих отрядов (подпункт 1.16 Указа №181).

Обязательные страховые взносы в обязательном порядке начисляются на выплаты участникам студенческих отрядов в бюджет фонда в размере 7 %, в том числе на социальное страхование в размере 6% и 1% удержанный из заработной платы участника студенческого отряда на пенсионное страхование. В случаях, когда в период деятельности студенческого отряда, его участником будет предъявлен листок нетрудоспособности, он будет подлежать оплате в общеустановленном порядке.

Высвободившиеся средства являются целевыми и перераспределяются принимающими организациями в соответствии с подпунктом 1.16 Указа №181.

Обращаем внимание, что принимающая сторона обязана заключить с участниками студенческих отрядов соответствующие трудовые или гражданско-правовые договоры в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, зарегистрировать участников студенческих отрядов, принять на работу и после завершения периода деятельности студенческого отряда уволить.

После завершения отчетного квартала в соответствии с действующим законодательством организациям, принимающим студенческие отряды, необходимо предоставить в орган Фонда по месту постанови на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов по участникам студенческих отрядов, принятых на работы пo:

трудовому договору:

сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2 (представляется один раз в квартал не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (размер обязательных страховых взносов 7% (0 — на пенсионное страхование, 6 % — социальное страхование, 1% — удержание из заработной платы работника, представляется один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом);

гражданско-правовому договору:

индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (размер обязательных страховых взносов 7% (0 — на пенсионное страхование, 6 % — социальное страхование, 1% — удержание из заработной платы работника, представляется один раз в квартал в течение месяца, следующего за отчетным кварталом).

По всем возникающим вопросам в части начисления и уплаты обязательных страховых взносов в бюджет фонда организациями, принимающими студенческие отряды, необходимо обращаться по месту постановки их на учет в качестве плательщика обязательных страховых взносов.

Доводим до сведения, что Президентом Республики Беларусь подписан новый Указ от 18.02.2020 №58 «Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Республики Беларусь», который вступает в законную силу с 1 января 2021 года.

Дополнительную информацию можно получить в Пуховичском районном отделе Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по телефонам: 3-57-87, 3-58-82, 3-55-59, 3-50-60, 6-08-09, 6-08-10.

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.