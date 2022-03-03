Порядок применения кодов видов деятельности, которыми в форме ПУ-3 отражается период получения «Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет».

ДЕТИ0:

— работнику по совместительству, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

— работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, состоящему в трудовых отношениях с коммерческой организацией со средней численностью работников до 15 человек включительно, с индивидуальным предпринимателем, нотариусом, осуществляющим нотариальную деятельность в нотариальных бюро (далее – индивидуальный предприниматель), пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначено и выплачивается в управлении социальной защиты по месту регистрации;

— работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, которому в связи с не осуществлением организацией финансово-хозяйственной деятельности, нахождением в стадии ликвидации, банкротства решением комиссии областных (Минского городского) управлений Фонда было определено новое место назначения и выплаты пособий.

ДЕТИ50:

— на период выполнения работ по гражданско-правовому договору работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет с выплатой пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

— на период получения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с учетом норм пункта 19 Положения № 569 при изменении размера, когда обстоятельства, влияющие на увеличение размер данного пособия (предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет после его прерывания, после трудового отпуска), произошли после принятия комиссией решения о назначении пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;

— получателю пособия, являющемуся индивидуальным предпринимателем, который не приостановил свою деятельность в установленном порядке.

ДЕТИ100:

— работнику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет с выплатой пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет не имеющему иного вида занятости, или в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет работающему по трудовым договорам, на условиях, предусмотренных ст.185 и главой 25 Трудового Кодекса Республики Беларусь, с учетом норм п.3 ст. 13 Закона №7-З;

— получателю пособия, являющемуся индивидуальным предпринимателем, приостановившему свою деятельность в установленном порядке.

ДПОСОБ50:

— работающему более половины нормы рабочего времени;

— период выполнения работ по гражданско-правовому договору неработающей матерью (мачехой), осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет, в случае, когда пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет назначено по месту работы отца (отчима) ребенка;

— период назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет по новому месту, определенному решением комиссии областных (Минского городского) управлений Фонда в случае, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком в возрасте до 3 лет, состоящее в трудовых отношениях с организацией, не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в стадии ликвидации, банкротства, приступила к работе более чем на половину нормы рабочего времени.

ДПОСОБ100:

— работающему не более половины нормы рабочего времени;

— период назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет по месту работы отца (отчима) ребенка в случае, когда уход за ребенком в возрасте до 3 лет осуществляет неработающая мать (мачеха) ребенка;

— период назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет по месту работы матери (мачехи) ребенка в случае, когда уход за ребенком в возрасте до 3 лет осуществляет неработающий отец (отчим) ребенка;

— период назначения пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет по новому месту, определенному решением комиссии областных (Минского городского) управлений Фонда в случае, когда лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, состоит в трудовых отношениях с организацией, не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности, находящейся в стадии ликвидации, банкротства.

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Пуховичский районный отдел

Минского областного управления

Фонда социальной защиты населения